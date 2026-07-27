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Okončana akcija na Elbrusu: Evakuisana tijela preostalo troje planinara iz BiH

Okončana akcija na Elbrusu: Evakuisana tijela preostalo troje planinara iz BiH

Ruski spasioci evakuisali su sa planine Elbrus tijela preostalo troje državljana Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona, čime je okončana akcija izvlačenja svih pet stradalih planinara iz Zenice.

Kako je saopštila Glavna uprava Ministarstva za vanredne situacije (MČS) Rusije za Kabardino-Balkariju, spasioci su sa padina Elbrusa evakuisali tijela troje stranih alpinista i tijelo ruskog planinara koji je stradao u odvojenoj nesreći, te ih predali istražno-operativnoj grupi, prenose RIA Novosti.

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Prethodno su sa planine već bila spuštena tijela dvoje članova bh. ekspedicije, dok je potraga za preostalo troje bila privremeno obustavljena zbog izuzetno loših vremenskih uslova.

Ranije tokom dana ruska agencija TASS objavila je da su tijela preostalo troje planinara pronađena i spremna za spuštanje.

Vođa visokogorskog spasilačkog tima Elbrus Abdulah Gulijev rekao je da je lokacija tijela bila poznata, ali da je njihovo izvlačenje bilo moguće tek nakon poboljšanja vremenskih uslova.

Petoro planinara iz Zenice izgubilo je život

Podsjećamo, petoro planinara iz Zenice poginulo je u subotu, 25. jula, tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji.

Živote su izgubili Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.

Dvoje stradalih bili su članovi Gorske službe spasavanja Zenica, dok je troje bilo članovi Planinarskog društva “Vedro”.

Nesreću su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Prema navodima ruskih medija, planinari su ostali zarobljeni na nadmorskoj visini od oko 5.100 metara, nakon naglog pogoršanja vremenskih prilika.

Zbog tragedije ruske vlasti pokrenule su krivični postupak radi utvrđivanja svih okolnosti nesreće.

Ruski spasioci evakuisali su sa planine Elbrus tijela preostalo troje državljana Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona, čime je okončana akcija izvlačenja svih pet stradalih planinara iz Zenice.

Kako je saopštila Glavna uprava Ministarstva za vanredne situacije (MČS) Rusije za Kabardino-Balkariju, spasioci su sa padina Elbrusa evakuisali tijela troje stranih alpinista i tijelo ruskog planinara koji je stradao u odvojenoj nesreći, te ih predali istražno-operativnoj grupi, prenose RIA Novosti.

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Prethodno su sa planine već bila spuštena tijela dvoje članova bh. ekspedicije, dok je potraga za preostalo troje bila privremeno obustavljena zbog izuzetno loših vremenskih uslova.

Ranije tokom dana ruska agencija TASS objavila je da su tijela preostalo troje planinara pronađena i spremna za spuštanje.

Vođa visokogorskog spasilačkog tima Elbrus Abdulah Gulijev rekao je da je lokacija tijela bila poznata, ali da je njihovo izvlačenje bilo moguće tek nakon poboljšanja vremenskih uslova.

Petoro planinara iz Zenice izgubilo je život

Podsjećamo, petoro planinara iz Zenice poginulo je u subotu, 25. jula, tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji.

Živote su izgubili Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.

Dvoje stradalih bili su članovi Gorske službe spasavanja Zenica, dok je troje bilo članovi Planinarskog društva “Vedro”.

Nesreću su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Prema navodima ruskih medija, planinari su ostali zarobljeni na nadmorskoj visini od oko 5.100 metara, nakon naglog pogoršanja vremenskih prilika.

Zbog tragedije ruske vlasti pokrenule su krivični postupak radi utvrđivanja svih okolnosti nesreće.

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IzvorNezavisne novine

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