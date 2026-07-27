Slavko Vinčić nakon finala Svjetskog prvenstva završio veliku karijeru

Slovenski sudija Slavko Vinčić zvanično je završio svoju bogatu i historijsku sudijsku karijeru, i to nakon najveće moguće utakmice u svijetu nogometa – finala Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Vinčić je kao prvi Slovenac u historiji bio glavni arbitar finala Mundijala, u kojem su se u East Rutherfordu sastali Španija i Argentina. Time je 46-godišnji sudija iz Maribora krunisao karijeru i potvrdio status jednog od najboljih nogometnih sudija svoje generacije.

Njegova posljednja sezona bila je posebno uspješna. Međunarodni institut za nogometnu historiju i statistiku (IFFHS) proglasio ga je najboljim sudijom Svjetskog prvenstva, dok je u Italiji dobio prestižnu nagradu Giulio Campanati.

Vinčić je na listi FIFA međunarodnih sudija bio od 2010. godine, a tokom karijere vodio je neke od najvećih utakmica evropskog i svjetskog nogometa.

Sudio je na četiri evropska prvenstva, dva Svjetska prvenstva, brojnim utakmicama Lige prvaka i Evropske lige, a vrhunac klupske karijere doživio je 2022. godine kada je vodio finale Evropske lige između Eintrachta iz Frankfurta i Rangersa u Sevilli.

Godinu ranije bio je dio sudijske ekipe na finalu Evropske lige između Manchester Uniteda i Villarreala, dok je 2024. godine dobio povjerenje da sudi veliko finale Lige prvaka između Borussije Dortmund i Real Madrida na Wembleyju.

Na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine sudio je utakmice Argentina – Saudijska Arabija i Engleska – Vels, a bio je i četvrti sudija u nokaut fazi.

Tokom karijere vodio je i brojne velike duele Lige prvaka, među kojima su susreti poput Manchester City – Celtic, Inter – Barcelona, PSG – Milan, Real Madrid – Juventus, Chelsea – Barcelona i mnogi drugi.

Vinčić je posljednjih godina stekao veliki ugled i van Evrope. Bio je prvi strani sudija koji je vodio utakmicu turske Superlige, kada je sudio veliki istanbulski derbi između Galatasaraya i Fenerbahčea.

Rođen 25. novembra 1979. godine u Mariboru, Vinčić je iza sebe ostavio karijeru dugu više od 15 godina na međunarodnoj sceni, a odlazi nakon najveće časti koju jedan nogometni sudija može dobiti – finala Svjetskog prvenstva.

Slavko Vinčić se oprostio od suđenja na samom vrhu i ostaje upisan među najveće sudije u historiji nogometa.