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Milica Pavlović odgodila nastup zbog tragedije na Elbrusu: “Iz poštovanja prema zemlji u kojoj sam kao kod kuće”

Milica Pavlović odgodila nastup zbog tragedije na Elbrusu: “Iz poštovanja prema zemlji u kojoj sam kao kod kuće”

Srbijanska pjevačica Milica Pavlović odgodila je nastup na jezeru Modrac zbog tragedije bh. planinara na Elbrusu poručivši da to čini iz poštovanja prema njima, ali i Bosni i Hercegovini.

Milica je trebala nastupiti s kolegom iz Srbije Acom Pejovićem, a koncert je pomjeren za drugi datum.

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Zbog svega oglasila se na društvenim mrežama uz poruku saučešća.

“Iz poštovanja prema tragično nastradalim državljanima Bosne i Hercegovine, njihovim porodicama, kao i prema zemlji u kojoj se uvijek osjećam kao kod svoje kuće, nastup koji je bio planiran za sutra na jezeru Modrac se otkazuje i pomjera za dan kasnije”, navela je u objavi na Instagramu.

Potom je kazala: “Porodicama nastradalih upućujem najiskrenije saučešće, uz želju da pronađu snagu u ovim teškim trenucima”.

Pored ovog koncerta, odgođeni su brojni nastupi koji su bili zakazani za danas. Organizacioni odbor manifestacije “Kakanjski dani 2026” saopćio je da je, u dogovoru s timom Džejle Ramović, odgođen jučerašnji koncert koji je trebao biti održan u okviru ove kulturno-sportske manifestacije.

Također, organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku o otkazivanju preostalih sadržaja festivala i to zbog tragedije na planini Elbrus u kojoj je poginulo pet Zeničana.

Srbijanska pjevačica Milica Pavlović odgodila je nastup na jezeru Modrac zbog tragedije bh. planinara na Elbrusu poručivši da to čini iz poštovanja prema njima, ali i Bosni i Hercegovini.

Milica je trebala nastupiti s kolegom iz Srbije Acom Pejovićem, a koncert je pomjeren za drugi datum.

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Džejla Ramović
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Zenica 26.07.2026
Emina Jahović se oglasila nakon otkazivanja koncerta u Zenici: “Moje misli i molitve su uz vas”

Zbog svega oglasila se na društvenim mrežama uz poruku saučešća.

“Iz poštovanja prema tragično nastradalim državljanima Bosne i Hercegovine, njihovim porodicama, kao i prema zemlji u kojoj se uvijek osjećam kao kod svoje kuće, nastup koji je bio planiran za sutra na jezeru Modrac se otkazuje i pomjera za dan kasnije”, navela je u objavi na Instagramu.

Potom je kazala: “Porodicama nastradalih upućujem najiskrenije saučešće, uz želju da pronađu snagu u ovim teškim trenucima”.

Pored ovog koncerta, odgođeni su brojni nastupi koji su bili zakazani za danas. Organizacioni odbor manifestacije “Kakanjski dani 2026” saopćio je da je, u dogovoru s timom Džejle Ramović, odgođen jučerašnji koncert koji je trebao biti održan u okviru ove kulturno-sportske manifestacije.

Također, organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku o otkazivanju preostalih sadržaja festivala i to zbog tragedije na planini Elbrus u kojoj je poginulo pet Zeničana.

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IzvorKlix.ba

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