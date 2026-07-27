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SDA: Nikšić i Lakić zavarali Parlament i radnike Željezare

SDA: Nikšić i Lakić zavarali Parlament i radnike Željezare

Premijer Nermin Nikšić i resorni ministar Vedran Lakić su svjesno zavarali zastupnike i delegate u Parlamentu FBiH i radnike Nove željezare Zenica, prešutjevši negativno mišljenje Ureda za zakonodavstvo o Zakonu o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica, saopćeno je danas iz Stranke demokratske akcije (SDA).

“Iako im je Ured ostavio rok od deset dana da otklone utvrđene nedostatke, Zakon su bez potrebnih dorada uputili u parlamentarnu proceduru. Time su obmanuli parlamentarce, radnike i cjelokupnu javnost koju su uvjeravali u zakonitost i opravdanost načina za koji su tvrdili da je spas za Željezaru”, navode u saopćenju.

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Ističu da je pravosnažnom odlukom suda, kojom je odbijen prijedlog za uvođenje vanredne uprave, potvrđeno je ono na šta je SDA upozoravala.

“Zakon nije rješavao problem Željezare niti osiguravao pokretanje proizvodnje, već je služio za kupovinu vremena do okončanja oktobarskih izbora. Da su istinski željeli riješiti pitanje Željezare, Vlada FBiH bi na vrijeme iskoristila pravo preče kupovine i preuzela odgovornost za sudbinu ovog preduzeća, umjesto što ga je prepustila investitorima i improvizovanim rješenjima. Radnici Nove željezare Zenica ne smiju plaćati cijenu nesposobnosti, improvizacija i političkih obmana Vlade FBiH”, zaključuju u saopćenju.

Premijer Nermin Nikšić i resorni ministar Vedran Lakić su svjesno zavarali zastupnike i delegate u Parlamentu FBiH i radnike Nove željezare Zenica, prešutjevši negativno mišljenje Ureda za zakonodavstvo o Zakonu o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica, saopćeno je danas iz Stranke demokratske akcije (SDA).

“Iako im je Ured ostavio rok od deset dana da otklone utvrđene nedostatke, Zakon su bez potrebnih dorada uputili u parlamentarnu proceduru. Time su obmanuli parlamentarce, radnike i cjelokupnu javnost koju su uvjeravali u zakonitost i opravdanost načina za koji su tvrdili da je spas za Željezaru”, navode u saopćenju.

Preporučeno
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Nermin Nikšić
Zenica 26.07.2026
Nikšić: Vlada FBiH će proglasiti Dan žalosti i osigurati transport tijela stradalih planinara iz Rusije
Zeničko-dobojski kanton 25.07.2026
Nastavlja se potpisivanje ugovora o cesiji za bivše radnike Nove Željezare Zenica
Zeničko-dobojski kanton 24.07.2026
Nikšić: Vlada FBiH je i dalje spremna otkupiti Novu Željezaru Zenica, još nam preostaje da tražimo reviziju na Vrhovnom sudu

Ističu da je pravosnažnom odlukom suda, kojom je odbijen prijedlog za uvođenje vanredne uprave, potvrđeno je ono na šta je SDA upozoravala.

“Zakon nije rješavao problem Željezare niti osiguravao pokretanje proizvodnje, već je služio za kupovinu vremena do okončanja oktobarskih izbora. Da su istinski željeli riješiti pitanje Željezare, Vlada FBiH bi na vrijeme iskoristila pravo preče kupovine i preuzela odgovornost za sudbinu ovog preduzeća, umjesto što ga je prepustila investitorima i improvizovanim rješenjima. Radnici Nove željezare Zenica ne smiju plaćati cijenu nesposobnosti, improvizacija i političkih obmana Vlade FBiH”, zaključuju u saopćenju.

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IzvorSaopštenje za javnost

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