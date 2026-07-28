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FIFA odabrala najbolji gol Svjetskog prvenstva, pogledajte majstoriju koja je oduševila nogometni svijet (VIDEO)

FIFA odabrala najbolji gol Svjetskog prvenstva, pogledajte majstoriju koja je oduševila nogometni svijet (VIDEO)

FIFA je zvanično proglasila pogodak reprezentativca Zelenortskih Otoka Sidnyja Lopesa Cabrala najljepšim golom Svjetskog prvenstva 2026.

Lijevi bek tako je ispisao historiju postavši prvi nogometaš iz neke afričke reprezentacije koji je osvojio ovo prestižno priznanje.

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Cabral je nagradu zaslužio fantastičnim pogotkom u osmini finala protiv Argentine. U produžecima je sjajnim driblingom izbacio Alexisa Mac Allistera, a zatim preciznim udarcem s ivice šesnaesterca pogodio same rašlje nemoćnog Emiliana Martíneza.

Iako su Zelenortski Otoci na kraju eliminisani nakon nesretnog autogola u finišu produžetaka, njihov historijski plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta na debitantskom nastupu ostat će upamćen kao jedno od najvećih iznenađenja turnira.

Cabralov spektakularni pogodak sada je dobio i posebno priznanje, koje će ostati trajno upisano u historiju svjetskih prvenstava.

FIFA je zvanično proglasila pogodak reprezentativca Zelenortskih Otoka Sidnyja Lopesa Cabrala najljepšim golom Svjetskog prvenstva 2026.

Lijevi bek tako je ispisao historiju postavši prvi nogometaš iz neke afričke reprezentacije koji je osvojio ovo prestižno priznanje.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 28.07.2026
U Federaciji BiH danas Dan žalosti zbog tragičnog gubitka pet planinara
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Cabral je nagradu zaslužio fantastičnim pogotkom u osmini finala protiv Argentine. U produžecima je sjajnim driblingom izbacio Alexisa Mac Allistera, a zatim preciznim udarcem s ivice šesnaesterca pogodio same rašlje nemoćnog Emiliana Martíneza.

Iako su Zelenortski Otoci na kraju eliminisani nakon nesretnog autogola u finišu produžetaka, njihov historijski plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta na debitantskom nastupu ostat će upamćen kao jedno od najvećih iznenađenja turnira.

Cabralov spektakularni pogodak sada je dobio i posebno priznanje, koje će ostati trajno upisano u historiju svjetskih prvenstava.

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IzvorZenit.ba

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