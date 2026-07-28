Početak augusta donosi dugotrajan toplotni talas i temperature iznad 40 stepeni

Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje nagla promjena vremenskih prilika i ulazak u najtopliji period ovogodišnjeg ljeta. Prema prognozi BH Meteo, kraj jula i prva dekada augusta obilježit će dugotrajan toplotni talas sa dnevnim temperaturama koje će lokalno dosezati, pa čak i prelaziti 40 stepeni Celzijusa.

Prvi val velikih vrućina stiže već u posljednjim danima jula, dok se dodatno intenziviranje visokih temperatura očekuje početkom augusta. Istovremeno, od sutra slijedi duži period stabilnog i sušnog vremena, uz obilje sunčanih intervala i bez značajnijih padavina.

Meteorolozi navode da se na ozbiljniju kišu neće moći računati u skorije vrijeme. Moguća je tek povremena i rijetka pojava lokalnih ljetnih pljuskova, koji neće značajnije utjecati na opći dojam izrazito toplog i sušnog vremena.

Iako se dani postepeno skraćuju, temperature će nastaviti rasti. Osim vrlo toplih dana, očekuju se i sve više noćne temperature, pa će noći uskoro postati tople, sparne i teške za odmor, posebno u urbanim sredinama.

Nakon svježijeg perioda koji je obilježio protekle dane, pred građanima je povratak pravih ljetnih vrućina koje bi mogle potrajati tokom većeg dijela prve dekade augusta. Meteorolozi savjetuju oprez prilikom boravka na otvorenom, naročito u najtoplijem dijelu dana, kao i redovnu hidrataciju i izbjegavanje dužeg izlaganja suncu.