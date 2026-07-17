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Damir Džumhur preokretom srušio Molčana i plasirao se u finale ATP turnira u Umagu

Damir Džumhur preokretom srušio Molčana i plasirao se u finale ATP turnira u Umagu

Damir Džumhur nastavlja igrati fantastičan tenis u Umagu. Najbolji bosanskohercegovački teniser plasirao se u finale ATP 250 turnira nakon što je u polufinalu poslije preokreta savladao Slovaka Alexa Molčana rezultatom 3:6, 6:4, 6:3.

Meč je trajao 2 sata i 45 minuta, a Džumhur je još jednom pokazao karakter i mentalnu snagu. Nakon izgubljenog prvog seta, potpuno je preokrenuo tok susreta i dominirao u nastavku za veliko slavlje i plasman u finale koje je na rasporedu večeras od 19 sati.

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Džumhur je bio bolji u ključnim segmentima igre. Osvojio je 52 posto ukupnih poena (99:92), realizovao četiri od 13 break lopti, dok je Molčan iskoristio tri od šest. Bosanskohercegovački teniser osvojio je i 54 posto svih gemova (15:13), a posebno je impresivan bio finiš meča u kojem je osvojio sedam od posljednjih deset poena.

Džumhur je tokom meča pogodio pet aseva, osvojio 69 posto poena nakon ubačenog prvog servisa, te bio uspješniji i na reternu, što je na kraju napravilo razliku.

Ovim trijumfom Džumhur je stigao do svog drugog ATP finala u sezoni, a u borbi za naslov igrat će protiv mladog Španca Daniela Méride Aguilara, koji je u prvom polufinalu pobijedio Argentinca Romána Andrésa Burruchagu u dva seta.

Podsjetimo, Džumhur je do polufinala stigao nakon spektakularne pobjede nad Matteom Arnaldijem u četvrtfinalu, u meču koji je trajao gotovo četiri sata i ušao u historiju turnira u Umagu.

Damir Džumhur nastavlja igrati fantastičan tenis u Umagu. Najbolji bosanskohercegovački teniser plasirao se u finale ATP 250 turnira nakon što je u polufinalu poslije preokreta savladao Slovaka Alexa Molčana rezultatom 3:6, 6:4, 6:3.

Meč je trajao 2 sata i 45 minuta, a Džumhur je još jednom pokazao karakter i mentalnu snagu. Nakon izgubljenog prvog seta, potpuno je preokrenuo tok susreta i dominirao u nastavku za veliko slavlje i plasman u finale koje je na rasporedu večeras od 19 sati.

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Džumhur je bio bolji u ključnim segmentima igre. Osvojio je 52 posto ukupnih poena (99:92), realizovao četiri od 13 break lopti, dok je Molčan iskoristio tri od šest. Bosanskohercegovački teniser osvojio je i 54 posto svih gemova (15:13), a posebno je impresivan bio finiš meča u kojem je osvojio sedam od posljednjih deset poena.

Džumhur je tokom meča pogodio pet aseva, osvojio 69 posto poena nakon ubačenog prvog servisa, te bio uspješniji i na reternu, što je na kraju napravilo razliku.

Ovim trijumfom Džumhur je stigao do svog drugog ATP finala u sezoni, a u borbi za naslov igrat će protiv mladog Španca Daniela Méride Aguilara, koji je u prvom polufinalu pobijedio Argentinca Romána Andrésa Burruchagu u dva seta.

Podsjetimo, Džumhur je do polufinala stigao nakon spektakularne pobjede nad Matteom Arnaldijem u četvrtfinalu, u meču koji je trajao gotovo četiri sata i ušao u historiju turnira u Umagu.

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IzvorZenit.ba

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