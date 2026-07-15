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Francuski poslanici usvojii zakon o eutanaziji

Francuski poslanici usvojii zakon o eutanaziji

Francuski poslanici u srijedu su usvojili zakon o eutanaziji kojim će se stvoriti zakonsko pravo na potpomognuto umiranje za odrasle osobe s neizlječivim bolestima, čime je završena intenzivna etička i politička rasprava.

Zakon će, pod strogim uslovima, omogućiti osobi koja ga zatraži da primi smrtonosnu tvar. Tvar se može primijeniti samostalno ili, ako osoba fizički nije u mogućnosti to učiniti, primijeniti je liječnik ili medicinska sestra.

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Pristup potpomognutom umiranju bit će ograničen na odrasle osobe koje su francuski državljani ili legalni stanovnici Francuske, a koje pate od teške i neizlječive bolesti koja je opasna po život i u uznapredovaloj ili terminalnoj fazi, doživljavaju stalnu fizičku ili psihičku patnju povezanu s tim stanjem te su sposobne izraziti slobodan i informiran izbor, prenosi Reuters.

Francuski poslanici u srijedu su usvojili zakon o eutanaziji kojim će se stvoriti zakonsko pravo na potpomognuto umiranje za odrasle osobe s neizlječivim bolestima, čime je završena intenzivna etička i politička rasprava.

Zakon će, pod strogim uslovima, omogućiti osobi koja ga zatraži da primi smrtonosnu tvar. Tvar se može primijeniti samostalno ili, ako osoba fizički nije u mogućnosti to učiniti, primijeniti je liječnik ili medicinska sestra.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 15.07.2026
Na kraju juna u evidenciji nezaspolenih u ZDK-u 45.798 osoba, od čega 28.988 žena
Dženan Lončarević
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Zavidovići otkazali i koncert Dženana Lončarevića
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Zakazana redovna sjednica Skupštine NK Čelik

Pristup potpomognutom umiranju bit će ograničen na odrasle osobe koje su francuski državljani ili legalni stanovnici Francuske, a koje pate od teške i neizlječive bolesti koja je opasna po život i u uznapredovaloj ili terminalnoj fazi, doživljavaju stalnu fizičku ili psihičku patnju povezanu s tim stanjem te su sposobne izraziti slobodan i informiran izbor, prenosi Reuters.

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IzvorFena

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