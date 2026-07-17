Nova Željezara prihvatila poziv Sindikata: Traže hitan sastanak s Vladom FBiH

Nova Željezara Zenica prihvatila je inicijativu Sindikata za početak razgovora o budućnosti kompanije i očuvanju radnih mjesta te poručila da je spremna bez odlaganja sjesti za pregovarački sto s predstavnicima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

U dopisu upućenom predsjedniku Sindikata Nove Željezare Zenica Rašidu Fetiću, koji potpisuje suvlasnik i generalni direktor kompanije Ahmed Hamzić, navodi se da sastanak treba održati hitno, u terminu, formatu i na mjestu koje odredi Vlada FBiH.

Iz kompanije smatraju da bi razgovorima trebali prisustvovati i predstavnici Sindikata kao legitimni zastupnici interesa radnika, dok su Sindikatu, kao predlagaču inicijative, prepustili da detalje sastanka dogovori s predstavnicima federalne vlasti.

„Nova Željezara Zenica izražava punu spremnost da, bez bilo kakvog odlaganja, učestvuje u razgovorima sa Vladom Federacije BiH u terminu, formatu i na mjestu koje Vlada odredi. Smatramo da je potpuno prirodno i opravdano da tim razgovorima prisustvuju i predstavnici Sindikata, kao legitimni predstavnici interesa radnika“, navedeno je u dopisu.

Reakcija kompanije uslijedila je dan nakon što je Sindikat pozvao Vladu FBiH i menadžment Nove Željezare da što prije započnu konkretne razgovore o modelu koji bi omogućio očuvanje radnih mjesta i eventualni nastavak integralne proizvodnje čelika u Zenici.

Sindikalni poziv uslijedio je nakon što je Nova Željezara po drugi put Vladi FBiH ponudila da kompletnu fabriku, zajedno sa svom infrastrukturom potrebnom za integralnu proizvodnju, preuzme u zakup bez naknade.

Prema ponuđenom modelu, Vlada FBiH ili društvo koje ona odredi preuzelo bi sve zaposlene, organizovalo integralnu proizvodnju te snosilo sve finansijske, poslovne i operativne troškove za vrijeme njenog trajanja. Jedan od uslova ponude jeste očuvanje postojećih radnih mjesta.

Iz Nove Željezare tvrde da su novom ponudom otklonjene prepreke koje je Vlada FBiH navodila kao razlog zbog kojeg raniji prijedlog nije mogao biti prihvaćen. Za razliku od prve ponude, sada se, kako navode, bez naknade ustupa kompletna fabrika sa cjelokupnom infrastrukturom.

Međutim, uz prihvatanje razgovora, menadžment kompanije uputio je i kritiku federalnim vlastima. Navode da je došlo vrijeme da javno iznesene najave o zaštiti radnika i ponovnom pokretanju proizvodnje budu potkrijepljene konkretnim planovima, rokovima, finansijskim modelom i jasno preuzetim obavezama.

„Do danas javnosti nisu predstavljeni takvi dokumenti niti su ponuđeni dokazi koji bi potvrdili da postoji realan i održiv plan za ponovno uspostavljanje integralne proizvodnje“, poručili su iz Nove Željezare.

Uprava kompanije smatra da se neizvjesnost radnika i njihovih porodica ne smije produžavati obećanjima bez jasnog sadržaja niti koristiti za političke i populističke poruke.

Ponovili su i svoj raniji stav da integralna proizvodnja čelika, u postojećim tržišnim, finansijskim, energetskim i ekološkim okolnostima, nije održiva. Pozivaju se na iskustva prethodnih vlasnika i sadašnjeg menadžmenta, kao i na sudska vještačenja, raniji stečajni postupak i stručnu dokumentaciju. Ipak, poručuju da neće biti prepreka ukoliko Vlada FBiH smatra da ima drugačiji i održiviji model.

Sindikat je ranije naglasio da ga u cijelom procesu isključivo zanimaju radnici i njihova budućnost, ali je upozorio i da ponudu Nove Željezare ne smatra bezuslovno velikodušnom. Kao posebno pitanje izdvojio je uslov da Vlada organizuje integralnu proizvodnju, ocjenjujući da takav model može predstavljati samo prelazno rješenje te da je potrebno razgovarati i o planovima za naredne godine.

Nakon današnjeg odgovora menadžmenta, inicijativa za sastanak sada je praktično upućena prema Vladi Federacije BiH. Od njenog odgovora zavisit će hoće li predstavnici federalne vlasti, kompanije i radnika prvi put zajedno razgovarati o konkretnom modelu preuzimanja zaposlenih, pokretanja proizvodnje i dugoročnog opstanka zeničke fabrike.

U nastavku pročitajte dopis koji su uputili Sindikatu:

Nova Željezara Zenica d.o.o.

SINDIKAT NOVE ŽELJEZARE ZENICA

n/r predsjednika g. Rašida Fetića

17.07.2026. Zenica

Predmet: Očitovanje povodom javnog poziva Sindikata za otpočinjanje razgovora

Poštovani,

Sa pažnjom smo primili javni poziv Sindikata Nove Željezare Zenica od 16. jula 2026. godine, kojim se predstavnici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i menadžment Društva pozivaju da, bez odlaganja, započnu konkretne razgovore s ciljem pronalaska rješenja za očuvanje radnih mjesta i eventualni nastavak integralne proizvodnje čelika u Zenici.

Takav pristup smatramo odgovornim, konstruktivnim i u interesu svih zaposlenih, zbog čega Sindikatu izražavamo zahvalnost na inicijativi.

Predsjednik Vlade Federacije BiH, gospodin Nermin Nikšić, kao i federalni ministar energije, rudarstva i industrije, gospodin Vedran Lakić, u svojim javnim istupima kontinuirano ističu opredijeljenost za očuvanje radnih mjesta i ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika u Zenici. Nova Željezara Zenica želi jasno poručiti da neće biti prepreka realizaciji bilo kojeg ozbiljnog i održivog projekta koji će zaista omogućiti ostvarenje tih ciljeva.

Međutim, smatramo da je došlo krajnje vrijeme da se javno iznesene namjere potvrde konkretnim djelima, jasnim planovima, definisanim finansijskim modelom, rokovima i preuzetim obavezama. Do danas javnosti nisu predstavljeni takvi dokumenti niti su ponuđeni dokazi koji bi potvrdili da postoji realan i održiv plan za ponovno uspostavljanje integralne proizvodnje.

Iskreno želimo da nismo u pravu u svojim sumnjama i voljeli bismo da Vlada Federacije BiH svojim djelovanjem pokaže da raspolaže rješenjem koje prethodni vlasnici, menadžment Društva i brojni domaći i međunarodni stručnjaci nisu uspjeli pronaći. Upravo zato smatramo da sada postoji prilika da se takve tvrdnje potvrde konkretnim rezultatima.

Posebno naglašavamo da se sudbina radnika, njihovih porodica i cjelokupne javnosti ne smije koristiti za političke ili populističke poruke niti se smije produžavati neizvjesnost davanjem obećanja bez jasnog sadržaja i odgovornosti za njihovu realizaciju.

Podsjećamo da su prethodni vlasnici, kao i Nova Željezara Zenica, tokom prethodnog perioda iscrpili sve raspoložive mogućnosti kako bi održali integralnu proizvodnju. Nažalost, objektivne tržišne, finansijske, energetske i ekološke okolnosti pokazale su da takav model poslovanja više nije održiv, što je potvrđeno i kroz nezavisna sudska vještačenja, prethodni stečajni postupak i drugu relevantnu stručnu dokumentaciju.

Ukoliko Vlada Federacije BiH smatra da raspolaže drugačijim i boljim rješenjem, Društvo će takvu inicijativu podržati i neće stajati na putu njenoj realizaciji.

Vođeni upravo željom da se pruži prilika za ostvarenje javno iznesenih ciljeva Vlade Federacije BiH, Nova Željezara Zenica je dana 16. jula 2026. godine po drugi put uputila Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, predsjedniku Vlade i resornom federalnom ministru ponudu da kompletnu fabriku, zajedno sa cjelokupnom infrastrukturom neophodnom za integralnu proizvodnju čelika, ustupi u zakup bez naknade (0,00 KM).

Ponuda podrazumijeva da Vlada Federacije BiH ili društvo koje ona odredi preuzme sve zaposlene radnike, organizuje integralnu proizvodnju i u potpunosti snosi finansijske, poslovne i operativne obaveze njenog funkcionisanja, za cijelo vrijeme trajanja integralne proizvodnje.

Na ovaj način otklonjene su sve prepreke koje je Vlada Federacije BiH ranije navodila kao razlog zbog kojeg prethodna ponuda nije mogla biti prihvaćena, budući da se ovoga puta u zakup nudi kompletna fabrika sa svom infrastrukturom potrebnom za organizaciju proizvodnog procesa.

Shodno tome, smatramo da više ne postoje objektivne prepreke da Vlada Federacije BiH preuzme organizaciju integralne proizvodnje ukoliko zaista raspolaže održivim planom za njeno ponovno pokretanje.

Nova Željezara Zenica izražava punu spremnost da, bez bilo kakvog odlaganja, učestvuje u razgovorima sa Vladom Federacije BiH u terminu, formatu i na mjestu koje Vlada odredi. Smatramo da je potpuno prirodno i opravdano da tim razgovorima prisustvuju i predstavnici Sindikata, kao legitimni predstavnici interesa radnika. Smatramo da je održavanje ovog sastanka HITNO, a predstavnicima Sindikata kao predlagaču inicijative dajemo slobodu da detalje dogovori sa predstavnicima Vlade Federacije BiH.

Vjerujemo da javni poziv Sindikata i ponuda Društva upućena Vladi Federacije BiH predstavljaju dobru osnovu za ozbiljan, odgovoran i transparentan dijalog zasnovan na činjenicama, međusobnom uvažavanju i stvarnoj želji da se pronađe održivo rješenje.

Nova Željezara Zenica će u svakom takvom procesu učestvovati otvoreno, odgovorno i u dobroj vjeri, sa isključivim ciljem zaštite imovine Društva, očuvanja prava radnika i pronalaženja rješenja koje će biti dugoročno održivo.

Ostajemo na raspolaganju Sindikatu za svaki razgovor i pružanje svih informacija od značaja za zaposlene.

17. juli 2026., Zenica

S poštovanjem,

Ahmed Hamzić

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Suvlasnik i generalni direktor

Nova Željezara Zenica d.o.o.