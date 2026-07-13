Počinje restauracija zvonika crkve sv. Ilije Proroka u Zenici (FOTO)
Počinje restauracija zvonika crkve sv. Ilije Proroka u Zenici (FOTO)
U Zenici su započeli radovi na prvoj fazi projekta sanacije, rekonstrukcije i restauracije crkve sv. Ilije Proroka, jednog od najznačajnijih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Prva faza obuhvata sanaciju, rekonstrukciju i restauraciju zvonika, a vrijednost radova iznosi oko 200.000 KM.
Investitor projekta je Župa sv. Ilije Proroka Zenica, dok realizaciju radova sufinansiraju Vlada Republike Hrvatske, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Grad Zenica. Glavni izvođač radova je kompanija TECTA d.o.o. Travnik, projektant URBING d.o.o. Sarajevo, a stručni nadzor vrši TING d.o.o. Žepče.
Crkva sv. Ilije Proroka izgrađena je 1909. i 1910. godine prema projektu znamenitog arhitekte Josipa Vancaša, čiji su radovi ostavili neizbrisiv trag u arhitekturi Bosne i Hercegovine. Građena u duhu secesije, ova crkva predstavlja jedno od najprepoznatljivijih sakralnih zdanja u Zenici i važan dio kulturno-historijskog identiteta grada.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine 2007. godine proglasila je graditeljsku cjelinu crkve sv. Ilije Proroka nacionalnim spomenikom. Zaštićeni kompleks obuhvata crkvu, župni ured i park koji povezuje ove objekte, čime je potvrđena njihova izuzetna historijska, arhitektonska i kulturna vrijednost.
Restauracija zvonika predstavlja prvi korak u sveobuhvatnoj obnovi ovog vrijednog kompleksa. Planirano je da kompletna restauracija crkve i župnog ureda bude realizirana kroz naredne faze projekta, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na oko dva miliona konvertibilnih maraka.
Ovaj projekt predstavlja značajan doprinos očuvanju kulturne baštine Zenice i Bosne i Hercegovine te potvrđuje opredijeljenost svih partnera da se jedan od najznačajnijih simbola grada sačuva za buduće generacije.
U Zenici su započeli radovi na prvoj fazi projekta sanacije, rekonstrukcije i restauracije crkve sv. Ilije Proroka, jednog od najznačajnijih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Prva faza obuhvata sanaciju, rekonstrukciju i restauraciju zvonika, a vrijednost radova iznosi oko 200.000 KM.
Investitor projekta je Župa sv. Ilije Proroka Zenica, dok realizaciju radova sufinansiraju Vlada Republike Hrvatske, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Grad Zenica. Glavni izvođač radova je kompanija TECTA d.o.o. Travnik, projektant URBING d.o.o. Sarajevo, a stručni nadzor vrši TING d.o.o. Žepče.
Crkva sv. Ilije Proroka izgrađena je 1909. i 1910. godine prema projektu znamenitog arhitekte Josipa Vancaša, čiji su radovi ostavili neizbrisiv trag u arhitekturi Bosne i Hercegovine. Građena u duhu secesije, ova crkva predstavlja jedno od najprepoznatljivijih sakralnih zdanja u Zenici i važan dio kulturno-historijskog identiteta grada.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine 2007. godine proglasila je graditeljsku cjelinu crkve sv. Ilije Proroka nacionalnim spomenikom. Zaštićeni kompleks obuhvata crkvu, župni ured i park koji povezuje ove objekte, čime je potvrđena njihova izuzetna historijska, arhitektonska i kulturna vrijednost.
Restauracija zvonika predstavlja prvi korak u sveobuhvatnoj obnovi ovog vrijednog kompleksa. Planirano je da kompletna restauracija crkve i župnog ureda bude realizirana kroz naredne faze projekta, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na oko dva miliona konvertibilnih maraka.
Ovaj projekt predstavlja značajan doprinos očuvanju kulturne baštine Zenice i Bosne i Hercegovine te potvrđuje opredijeljenost svih partnera da se jedan od najznačajnijih simbola grada sačuva za buduće generacije.
Radio Zenit svoj signal emituje putem frekvencije od 100.7 FM i putem interneta. U proteklim godinama smo uspjeli i praktično dokazati da ima smisla razmišljati pozitivno, osjećati se dobro i biti bolji.
Da bismo pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o uređaju. Saglasnost sa ovim tehnologijama će nam omogućiti da obrađujemo podatke kao što su ponašanje pri pregledanju ili jedinstveni ID-ovi na ovoj veb lokaciji. Nepristanak ili povlačenje saglasnosti može negativno uticati na određene karakteristike i funkcije.
Funkcionalno
Uvijek aktivan
Tehničko skladištenje ili pristup je striktno neophodan za legitimnu svrhu omogućavanja korišćenja određene usluge koju izričito zahteva pretplatnik ili korisnik, ili u jedinu svrhu obavljanja prenosa komunikacije preko elektronske komunikacione mreže.
Preference
Tehničko skladištenje ili pristup su neophodni za legitimnu svrhu čuvanja preferencija koje ne zahteva pretplatnik ili korisnik.
Statistika
Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u statističke svrhe.Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u anonimne statističke svrhe. Bez sudskog poziva, dobrovoljne saglasnosti od strane vašeg Internet provajdera ili dodatne evidencije treće strane, informacije sačuvane ili preuzete samo za ovu svrhu obično se ne mogu koristiti za vašu identifikaciju.
Marketing
Tehničko skladište ili pristup su potrebni za kreiranje korisničkih profila za slanje reklama ili za praćenje korisnika na veb lokaciji ili na nekoliko veb lokacija u slične marketinške svrhe.