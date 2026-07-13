Počinje restauracija zvonika crkve sv. Ilije Proroka u Zenici (FOTO)

U Zenici su započeli radovi na prvoj fazi projekta sanacije, rekonstrukcije i restauracije crkve sv. Ilije Proroka, jednog od najznačajnijih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Prva faza obuhvata sanaciju, rekonstrukciju i restauraciju zvonika, a vrijednost radova iznosi oko 200.000 KM.

Investitor projekta je Župa sv. Ilije Proroka Zenica, dok realizaciju radova sufinansiraju Vlada Republike Hrvatske, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Grad Zenica. Glavni izvođač radova je kompanija TECTA d.o.o. Travnik, projektant URBING d.o.o. Sarajevo, a stručni nadzor vrši TING d.o.o. Žepče.

Crkva sv. Ilije Proroka izgrađena je 1909. i 1910. godine prema projektu znamenitog arhitekte Josipa Vancaša, čiji su radovi ostavili neizbrisiv trag u arhitekturi Bosne i Hercegovine. Građena u duhu secesije, ova crkva predstavlja jedno od najprepoznatljivijih sakralnih zdanja u Zenici i važan dio kulturno-historijskog identiteta grada.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine 2007. godine proglasila je graditeljsku cjelinu crkve sv. Ilije Proroka nacionalnim spomenikom. Zaštićeni kompleks obuhvata crkvu, župni ured i park koji povezuje ove objekte, čime je potvrđena njihova izuzetna historijska, arhitektonska i kulturna vrijednost.

Restauracija zvonika predstavlja prvi korak u sveobuhvatnoj obnovi ovog vrijednog kompleksa. Planirano je da kompletna restauracija crkve i župnog ureda bude realizirana kroz naredne faze projekta, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na oko dva miliona konvertibilnih maraka.

Ovaj projekt predstavlja značajan doprinos očuvanju kulturne baštine Zenice i Bosne i Hercegovine te potvrđuje opredijeljenost svih partnera da se jedan od najznačajnijih simbola grada sačuva za buduće generacije.