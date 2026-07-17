Neka visi sudija: Skandalozno medijsko targetiranje zeničkog suca nakon odluke o Novoj željezari

Općinski sud u Zenici nije odbio prijedlog Vlade Federacije BiH za uvođenje vanredne uprave u Novoj željezari Zenica zato što smatra da to preduzeće nije važno za privredu. Naprotiv, iz 20 stranica obrazloženja Rješenja proizlazi da je sud potpuno svjestan kako je riječ o kompaniji koja se nalazi u ozbiljnim finansijskim problemima i čiji bi stečaj imao negativne posljedice. Međutim, federalna Vlada nije dokazala ono što je po zakonu morala – da bi te posljedice bile takvog intenziteta da opravdavaju uvođenje vanredne uprave kao izuzetne zakonske mjere, koja zahtijeva posebno visok standard dokazivanja.

Podsjetimo, prije nego što je odbijen prijedlog Vlade FBiH, općinski sudija Dino Aličić zatražio je od Ustavnog suda BiH ocjenu ustavnosti Zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica.

U obrazloženju Zahtjeva za ocjenu ustavnosti navode se brojne nelogičnosti Zakona o Željezari, između ostalog i da Zakon na više mjesta izričito suspenduje pravno dejstvo sudskih odluka i pravnih lijekova, što direktno utiče na standard ustavne zaštite, odnosno kontrolnu ulogu suda u čitavom procesu.

“…Član 54. stav (5) dovodi do pravne neusklađenosti u kojoj, ako sud naknadno odbije odobriti hitno novčano plaćanje koje je upravnik već izvršio prema nekom dobavljaču, sudska odluka nema nikakvo dejstvo na tu isplatu. Sud je zakonski spriječen da vrati stvar u pređašnje stanje, čime se njegova kontrolna uloga u potpunosti anulira. Član 19. stav (4), član 85. stav (4) i član 120. stav (3) propisuju opšte pravilo da žalbe, prigovori, zahtjevi i prijedlozi učesnika ne odgađaju izvršenje odluka, radnje vanrednog upravnika niti provođenje plana. Koliko se time pravo na žalbu pretvara u formalnost. Do trenutka kada drugostepeni sud eventualno uvaži žalbu oštećenog povjerioca ili vlasnika, mjere iz plana restrukturiranja (poput otpisa dugova, prodaje imovine ili prepisivanja kapitala) već će se nepovratno provesti u praksi”, navedeno je u obrazloženju Zahtjeva koji je upućen Ustavnom sudu.

Nisu prošla ni 24 sata od prvostepene odluke Općinskog suda u Zenici da odbije uvođenje vanredne uprave u Novu Željezaru, a pojedini “nezavisni” mediji, ali i javni servis pod kontrolom aktuelne vlasti pronašli su glavnog krivca za to što je Nikšićev i Lakićev lex specialis, očigledno, prepun manjkavosti i nedorečenosti – sudija Dino Aličić postao je meta sramotnog targetiranja medija „naklonjenih“ strankama Trojke.

“Ko je čovjek koji se igra sa sudbinom 1.500 radnika i gura Federaciju i njenu privredu u ambis?” – pitaju se zabrinuti novinari Raporta, koji su u nekoliko tradicionalno polupismenih rečenica po kratkom postupku “presudili” zeničkom sudiji i njegovoj službenoj biografiji.

Da je hajka ostala samo na Raportu – koji je, ipak, medij u privatnom vlasništvu – ne bi bilo ni pola jada. Međutim, šta je nagnalo urednike Federalne televizije, entitetskog javnog emitera, da se jučer u centralnoj informativnoj emisiji doslovce pozovu na tekst Raporta i bez imalo zadrške “oblate” sudiju Aličića zbog njegove odluke?! Da li je ovaj urednički salto mortale možda imao neke veze sa onih 6,9 miliona maraka koje je Nikšićeva Vlada nedavno velikodušno izdvojila za “daljnje unapređenje programskih sadržaja i modernizaciju produkcijskih kapaciteta” FTV-a?

Umjesto da detaljno analiziraju zbog čega je sud odbio prijedlog Vlade i javnosti predstave argumente iz sudskog obrazloženja, pomenuti mediji odlučili su problem personalizirati. Nije se raspravljalo o tome da li je Vlada dokazala postojanje širokih sistemskih posljedica stečaja, da li je zakon o Željezari u skladu sa Ustavom, niti zbog koga i čijih odluka se uopće došlo u situaciju da Željezari prijeti konačno gašenje. Umjesto toga, u maniru Dodikovih medijskih egzekutora iz RS-a koji su na isti način „čerečili“ Senu Uzunović, glavni fokus je stavljen na sudiju Aličića koji je praktično proglašen najodgovornijim ne samo za sudbinu Nove željezare i njenih radnika, već i drugih povezanih privrednih subjekata.

Za razliku od FTV-a i Raporta koji su na nož dočekali odluku zeničkog suda, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić nije osporio način na koji je sud vodio postupak, niti je doveo u pitanje zakonitost odluke. Naprotiv, Lakić je u razgovoru za FTV ocijenio je da je odluka sudije Aličića donesena „na najispravniji način“, iako se Vlada ne slaže sa njom i najavljuje žalbu.

„Konzumirali smo ovu odluku suda koja je izrečena na jedan najispravniji način. Naravno, možda se dijelom osjećamo tužno zbog svega toga, ali zasigurno smo potpuno opredijeljeni da nastavimo borbu za radnike i za Željezaru Zenica“, rekao je prije dva dana Lakić.

Dakle, čak ni ministar čiji je prijedlog sud u prvostepenom postupku odbio nije posegnuo za skandaloznom retorikom i crtanjem mete na čelu sudiji kojom su se poslužili pojedini mediji u Federaciji.