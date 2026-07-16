Džumhur ispisao historiju u Umagu: Nakon teniskog maratona srušio 34. igrača svijeta i izborio polufinale (VIDEO)

Damir Džumhur nastavlja igrati jedan od najboljih turnira u posljednjih nekoliko godina. Najbolji bosanskohercegovački teniser plasirao se u polufinale ATP 250 turnira u Umagu nakon što je u spektakularnom četvrtfinalnom meču savladao Italijana Mattea Arnaldija rezultatom 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 7:6 (7:4).

Bio je to duel koji će ostati upisan u historiju ATP Toura. Meč je trajao čak tri sata i 44 minute, čime je postao najduži meč u historiji ATP 250 turnira.

Gotovo četiri sata vrhunskog tenisa ponudila su publici u Umagu sve što ovaj sport može pružiti – neizvjesnost, preokrete, vrhunske poene i psihološku borbu u kojoj nijedan od dvojice tenisera nije želio popustiti.

Posebno impresivno zvuči podatak da su sva tri seta odlučena u tie-breaku, što je prava rijetkost na ATP Touru. Džumhur je prvi tie-break dobio sa 7:5, Arnaldi je uzvratio u drugom rezultatom 7:4, da bi bh. teniser u odlučujućem setu ponovo bio smireniji u ključnim trenucima i tie-break riješio u svoju korist rezultatom 7:4.

Statistika najbolje pokazuje koliko je duel bio izjednačen. Odigrano je čak 259 poena, a Džumhur je slavio sa samo jednim osvojenim poenom više od rivala – 130:129. Obojica su osvojila po 18 gemova, a Džumhur je bio nešto uspješniji na servisu osvojivši 80 poena naspram Arnaldijevih 87, dok je razliku napravio u odlučujućim trenucima meča.

Bh. teniser spasio je osam od 11 break-lopti koje je imao njegov protivnik, dok je iskoristio tri od deset svojih prilika. Iako je Arnaldi imao više as servisa (6:2), napravio je i više dvostrukih servis-grešaka (5:1), što je Džumhur znao kazniti u ključnim momentima.

Pobjeda dodatno dobija na značaju kada se zna da je Džumhur eliminisao 34. tenisera svijeta i četvrtog nosioca turnira, čime je ostvario jednu od najvrijednijih pobjeda u ovoj sezoni.

U borbi za finale ATP turnira u Umagu Džumhura očekuje duel protiv Argentinca Camila Uga Carabellija, koji je ranije izborio plasman među četiri najbolja tenisera turnira.