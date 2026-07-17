Vlada FBiH uložila žalbu: Nastavak pravnih sredstava za postupak uvođenja izvanredne uprave u NŽZ

Vlada Federacije BiH uložila je žalbu na rješenje Općinskog suda u Zenici, kojim je odbijen prijedlog za otvaranje postupka izvanredne uprave u Novoj Željezari Zenica.

Ranije su iz Vlade kazali kako poštivaju neovisnost pravosuđa, ali da nisu suglasni sa zaključcima prvostupanjskog rješenja.

Oglasili su se i iz Uprave Nove Željezare poručivši da prihvataju poziv Sindikata na sastanak, te podsjećaju na ponudu koju su jučer dali Vladi Federacije da preuzme kompletnu kompaniju u najam za 0 maraka radi pokretanja integralne proizvodnje čelika i očuvanja radnih mjesta.