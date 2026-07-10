U Potočarima predstavljena knjiga “Eho iz haških sudnica – glasovi svjedoka”

Dvotomna knjiga „Eho iz haških sudnica – glasovi svjedoka“, autorice Ajše Hafizović Hadžimešić predstavljena je u Potočarima.

Knjiga koja kroz svjedočenja iz sudnica Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju donosi snažno svjedočanstvo o borbi za istinu, pravdu i očuvanje kulture sjećanja, obuhvata više od 800 stranica u dva toma.

Nastala je kao svojevrstan omaž hiljadama svjedoka čiji su iskazi bili ključni u procesima za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid počinjen na prostoru Bosne i Hercegovine.

Govoreći o knjizi, autorica je istakla da je njen nastanak prije svega motivisan osjećajem odgovornosti prema ljudima koji su, uprkos teškim traumama, odlučili svjedočiti pred međunarodnim sudom i dati doprinos utvrđivanju činjenica i kažnjavanju odgovornih.

– Mnogo mi znači knjiga. Ovo je moj dug koji dugo osjećam prema svjedocima koje sam pratila, koje sam slušala i gledala u Haškom tribunalu. Divila im se i bila ponosna na njih. To su ljudi heroji našeg vremena, heroji humanosti, čovječnosti i ljudi koji su izgubili svoje domove, svoje najbliže, koji su sakaćeni u logorima, koji su preživjeli silovanja, kojima su ubijena djeca. To su ljudi koji su se časno, čestito i istinom borili za pravdu i uspjeli u tome – ispričala je autorica.

Knjiga donosi svjedočenja iz procesa koji se odnose na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici, ali i zločine počinjene u Prijedoru, Foči, Sarajevu, Višegradu i Mostaru, uključujući i postupke za uništavanje kulturne i vjerske baštine Bosne i Hercegovine.

Izdavač ovog značajnog djela je Media centar Islamske zajednice, a na današnjoj promociji o knjizi je govorio direktor Media centra dr. Muamer Tinjak.

– Možemo joj čestitati što čuva od zaborava sva ova svjedočenja. Sad kada čitamo ovu knjigu, vidimo koliko je bilo teško prvo to preživjeti, pa onda svjedočiti o tome. Kolegica Ajša je upravo u tome uspjela. Možda će ovaj projekat biti još značajniji za narednih 20, 50 ili 100 godina. Sretni smo da je priveden kraju i čestitamo našoj kolegici – kazao je dr. Tinjak.

Tokom promocije istaknuto je da je pred Haškim tribunalom svjedočilo više od 4.650 svjedoka, čiji su iskazi predstavljali jedan od najvažnijih temelja za podizanje optužnica i donošenje presuda protiv odgovornih za najteže ratne zločine.

– Prvo želim zahvaliti Ajši. Ona je osoba koja je provela mnogo vremena u Srebrenici, sa svjedocima i majkama. Neko ko poznaje mnoge stvari iz prve ruke. Zahvalan sam joj što se odlučila da uradi ovu knjigu koja je vrlo važna. I ja sam se našao tamo kao jedan od zaštićenih svjedoka u Haškom tribunalu. Čast mi je što sam danas i ovdje – istakao je svjedok Nedžad Avdić.

Novinarka Ajša Hafizović Hadžimešić više od tri decenije posvetila je novinarski rad praćenju procesa za ratne zločine pred međunarodnim sudovima. Gotovo sve najznačajnije presude Haškog tribunala pratila je iz sudnice u Hagu, a kroz svoj dugogodišnji rad nastojala je javnosti približiti važnost međunarodne pravde i ulogu svjedoka u procesima utvrđivanja istine.

Promocija u Potočarima održana je uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida počinjenog u Srebrenici, dodatno naglašavajući poruku da bez istine, pravde i kulture sjećanja nema trajnog mira.