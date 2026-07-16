Vladimir Savić novi golman NK Čelik

NK Čelik sa zadovoljstvom predstavlja novo pojačanje među stativama – Vladimira Savića, iskusnog golmana koji u naše redove stiže iz Srbije.

Tridesetogodišnji čuvar mreže rođen je u Požarevcu, visok je 191 cm, a iza sebe ima bogatu seniorsku karijeru i ukupno 102 zvanična seniorska nastupa.

Nogometni put započeo je u omladinskim selekcijama švicarskog FC Wohlena i Požarevca, nakon čega je nastupao za FK Radnički 1923 Kragujevac, FK Slogu Železnik, FK Zlatibor, dok je posljednje četiri godine proveo u redovima FK Napredak Kruševac.

Tokom karijere upisao je 55 nastupa u najvišem rangu srbijanskog nogometa i Kupu Srbije, čime donosi neophodno iskustvo i dodatnu konkurenciju na golmanskoj poziciji.

Posebno želimo istaći veliku želju Vladimira Savića da obuče crno-crveni dres i bude dio naše povratničke sezone u najviši rang Bosne i Hercegovine.

Vladimir Savić nakon potpisa ugovora:

“Prije svega želim se zahvaliti Upravi kluba, stručnom štabu i svim ljudima koji su učestvovali u mom dolasku u Čelik.

Ovog ljeta, nakon isteka ugovora, imao sam dosta interesovanja i nekoliko konkretnih ponuda. Nakon pet godina provedenih u Superligi Srbije odlučio sam napraviti novi iskorak u karijeri i izabrao NK Čelik i Premijer ligu Bosne i Hercegovine.

Tokom cijele karijere nastojao sam birati klubove bogate tradicije i velike historije, a Čelik je svakako jedan od takvih klubova, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i na prostoru bivše Jugoslavije.

Pratio sam Čelik tokom prethodne sezone i već duže vrijeme bio sam u kontaktu s ljudima iz kluba. Drago mi je što smo na kraju uspješno završili pregovore i što sam postao dio ove velike sportske priče.

Bilino polje je jedan od najpoznatijih stadiona u regiji, dom reprezentacije Bosne i Hercegovine, a atmosfera koju stvaraju navijači jedan je od razloga zbog kojih svaki nogometaš želi igrati ovdje. Upravo je to imalo važnu ulogu i u mojoj odluci, jer sam mnogo puta zamišljao sebe na ovom stadionu pred ispunjenim tribinama.

Premijer liga Bosne i Hercegovine iz sezone u sezonu postaje sve kvalitetnija i konkurentnija, posebno otkako se igra u formatu od deset klubova. Vjerujem da sam došao u pravi trenutak, spreman dati svoj maksimum kako bih zajedno sa saigračima ostvario ciljeve koje je klub postavio.

Jedva čekam istrčati na Bilino polje u crno-crvenom dresu i opravdati povjerenje koje mi je ukazano. Nadam se da ćemo zajedno s našim navijačima imati mnogo razloga za slavlje.

Trudiću se svakom utakmicom i treningom, da se odužim klubu i navijačima na ukazanom povjerenju pa na kraju sezone da ostvarimo zajednički cilj…”

Dobro nam došao, Vladimire! Želimo ti mnogo uspjeha, odbrana i zajedničkih pobjeda u crno-crvenom dresu!