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Showbiz

Dino Merlin objavio novu pjesmu i spot “Zbog tebe” (VIDEO)

Dino Merlin objavio novu pjesmu i spot “Zbog tebe” (VIDEO)

Ususret noćima na Koševu Dino Merlin publici poklanja novu pjesmu “Zbog tebe” kao poseban znak zahvalnosti i uspomenu na tri koncerta na Koševu. 

“Razmišljao sam kako obilježiti ovako posebne trenutke u životu, kao što su ove naše tri noći na Koševu, i shvatio da je najljepši poklon koji mogu dati svojoj publici — pjesma. Nešto što će nas uvijek vraćati na te nezaboravne trenutke i emocije koje smo zajedno dijelili”.

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U vremenu kada digitalna produkcija i umjetna inteligencija sve više oblikuju savremenu muziku, sarajevski muzički čarobnjak se svjesno vraća analognom zvuku – živim instrumentima i emociji koja nastaje u trenutku. Analogni pristup prisutan je i u video spotu koji je režirao Arnej Misirlić. Sve je snimljeno filmskom kamerom na 16-milimetarskoj traci uz pojavljivanje orkestra Muzičke produkcije BHRT, kuće koju je ovaj kantautor oduvijek smatrao svojom, zbog čega ova saradnja nosi dodatnu simboliku.

Premijera pjesme „Zbog tebe“ rezervisana je za tri historijska koncerta na stadionu Koševo — 31. jula, 1. i 2. augusta, pred publikom koja će je prva čuti uživo, u noćima koje se već sada najavljuju kao generacijski trenutak koji će ostati upisan u muzičku historiju ovih prostora. 

Ogromno interesovanje za koševsku trilogiju Dine Merlina ne jenjava, a zbog kontinuirane potražnje publike za dodatnim sjedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, za sve tri noći.

Ulaznice su dostupne online putem Entrio.ba, na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu — Magaza (Veliki ćurčiluk 20), biletarnica BKC Sarajevo (Branilaca Sarajeva 24) i biletarnica Skenderija Sarajevo (Terezije bb), kao i na svim Entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini, a sve informacije i aktuelnosti dostupne su na dinomerlin.com/live.

Ususret noćima na Koševu Dino Merlin publici poklanja novu pjesmu “Zbog tebe” kao poseban znak zahvalnosti i uspomenu na tri koncerta na Koševu. 

“Razmišljao sam kako obilježiti ovako posebne trenutke u životu, kao što su ove naše tri noći na Koševu, i shvatio da je najljepši poklon koji mogu dati svojoj publici — pjesma. Nešto što će nas uvijek vraćati na te nezaboravne trenutke i emocije koje smo zajedno dijelili”.

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U vremenu kada digitalna produkcija i umjetna inteligencija sve više oblikuju savremenu muziku, sarajevski muzički čarobnjak se svjesno vraća analognom zvuku – živim instrumentima i emociji koja nastaje u trenutku. Analogni pristup prisutan je i u video spotu koji je režirao Arnej Misirlić. Sve je snimljeno filmskom kamerom na 16-milimetarskoj traci uz pojavljivanje orkestra Muzičke produkcije BHRT, kuće koju je ovaj kantautor oduvijek smatrao svojom, zbog čega ova saradnja nosi dodatnu simboliku.

Premijera pjesme „Zbog tebe“ rezervisana je za tri historijska koncerta na stadionu Koševo — 31. jula, 1. i 2. augusta, pred publikom koja će je prva čuti uživo, u noćima koje se već sada najavljuju kao generacijski trenutak koji će ostati upisan u muzičku historiju ovih prostora. 

Ogromno interesovanje za koševsku trilogiju Dine Merlina ne jenjava, a zbog kontinuirane potražnje publike za dodatnim sjedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, za sve tri noći.

Ulaznice su dostupne online putem Entrio.ba, na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu — Magaza (Veliki ćurčiluk 20), biletarnica BKC Sarajevo (Branilaca Sarajeva 24) i biletarnica Skenderija Sarajevo (Terezije bb), kao i na svim Entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini, a sve informacije i aktuelnosti dostupne su na dinomerlin.com/live.

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IzvorZenit.ba

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