Dino Džihić objavio novu pjesmu “Do zvijezda” (VIDEO)

Kantautor i producent Dino Džihić predstavlja svoju novu autorsku pjesmu „Do zvijezda“, emotivnu ljubavnu priču koja kroz snažne metafore govori o dvoje ljudi čija ljubav nadilazi vrijeme i prostor.

Smještena u atmosferu jednog toplog ljetnog dana i noći, pjesma prati zaljubljeni par koji zajedno prolazi kroz život, vjerujući da će njihova ljubav trajati sve dok i sami ne postanu zvjezdani prah.

„Do zvijezda“ donosi priču o bezvremenoj ljubavi ispričanu kroz filmske kadrove vožnje gradskim ulicama, zalaska sunca i trenutaka koji se čine vječnim.

Upravo zbog svoje vizuelnosti i nostalgične atmosfere, pjesma će posebno osvojiti ljubitelje zvuka i filmske estetike osamdesetih godina, spajajući retro senzibilitet s modernom produkcijom.

Dino Džihić i ovoga puta stoji iza kompletne realizacije pjesme. Kao autor muzike, teksta, aranžmana i produkcije, ujedno je odsvirao sve instrumente,

otpjevao prateće vokale te uradio mix i mastering, čime je „Do zvijezda“ dobila autentičan i zaokružen autorski pečat.

Posebnu dimenziju pjesmi daje i videospot nastao u produkciji VEX Production, koji dodatno oslikava njenu romantičnu i nostalgičnu atmosferu.

Režiju potpisuju Vedran Vexon i Dino Džihić, dok se uz Dinu u spotu pojavljuje Vanja Regoda.

Kroz pažljivo osmišljene kadrove, spot prati priču dvoje zaljubljenih koji obične trenutke pretvaraju u uspomene koje traju zauvijek.

Refren pjesme nosi njenu centralnu poruku:

“Od svih nebrojenih zvijezda

Mi smo podijelili jednu

Na istoj da zablistamo

Na istoj da se ugasimo…”

Muzički, „Do zvijezda“ donosi spoj pop i synth-pop zvuka inspirisanog estetikom osamdesetih godina, uz bogatu atmosferu, upečatljive melodije i emotivnu interpretaciju koja priču o ljubavi čini istovremeno intimnom i filmskom.

Ovom pjesmom Dino Džihić nastavlja graditi svoj prepoznatljiv autorski izraz, oslanjajući se na iskrene emocije, potpunu kreativnu slobodu i produkciju iza koje u potpunosti stoji vlastitim potpisom.

Pjesma „Do zvijezda“ dostupna je na svim digitalnim muzičkim platformama, dok videospot možete pogledati putem YouTube kanala Hayat Production.