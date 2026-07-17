Adnan Jakupović predstavio novi singl „Noći“ (VIDEO)

„Pjesma “Noći” donosi jednu novu, bržu energiju u odnosu na ono što publika možda očekuje od mene, ali sam joj se od prvog slušanja prepustio. Rad sa Mensurom i Arelom bio je pravo zadovoljstvo. Željeli smo publici pokloniti nešto veselo i pozitivno za ove ljetne dane i zaista se nadam da će slušaoci uživati u njoj barem onoliko koliko smo mi uživali dok smo je stvarali“, poručio je Jakupović.
Muziku i tekst potpisuje Mensura Bajraktarević, dok je za aranžman i produkciju bio zadužen Arel Češljar. Pjesma je objavljena u izdanju AtaxMedije.
Adnan Jakupović objavio je novi singl „Noći“, kojim publici donosi vedriji i dinamičniji zvuk u odnosu na pjesme po kojima je do sada bio prepoznatljiv.
Riječ je o numeri bržeg ritma, osmišljenoj kao pozitivno muzičko osvježenje za ljetne dane. Jakupović ističe da se novoj energiji pjesme prepustio već nakon prvog slušanja.
„Pjesma “Noći” donosi jednu novu, bržu energiju u odnosu na ono što publika možda očekuje od mene, ali sam joj se od prvog slušanja prepustio. Rad sa Mensurom i Arelom bio je pravo zadovoljstvo. Željeli smo publici pokloniti nešto veselo i pozitivno za ove ljetne dane i zaista se nadam da će slušaoci uživati u njoj barem onoliko koliko smo mi uživali dok smo je stvarali“, poručio je Jakupović.
Muziku i tekst potpisuje Mensura Bajraktarević, dok je za aranžman i produkciju bio zadužen Arel Češljar. Pjesma je objavljena u izdanju AtaxMedije.
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