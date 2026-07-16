Španija i Argentina u nedjelju za naslov svjetskog prvaka

Nogometni svijet odbrojava do završnice Svjetskog prvenstva 2026. godine. U velikom finalu, koje je na programu u nedjelju, 19. jula, sastat će se reprezentacije Španije i Argentine.

Utakmica će biti odigrana na stadionu New York New Jersey u East Rutherfordu, a početak je zakazan za 21:00 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini.

Bit će to duel dvije reprezentacije koje su tokom turnira pokazale najviše, ali i okršaj različitih nogometnih generacija. Argentina će pokušati odbraniti naslov osvojen prije četiri godine u Kataru, dok će Španija tražiti svoju drugu titulu svjetskog prvaka, nakon što je prvi i do sada jedini put na vrhu svijeta bila 2010. godine.

Španija je mjesto u finalu osigurala pobjedom nad Francuskom rezultatom 2:0. Španci su još jednom potvrdili kvalitet ekipe koja se oslanja na kontrolu igre, tehničku nadmoć i snažan presing, a jedan od najistaknutijih igrača ponovo je bio Lamine Yamal.

Argentina je u drugom polufinalu savladala Englesku rezultatom 2:1. Englezi su poveli u drugom poluvremenu, ali je aktuelni svjetski prvak u završnici susreta stigao do preokreta. Enzo Fernández izjednačio je u 85. minuti, dok je Lautaro Martínez u sudijskoj nadoknadi postigao pogodak koji je Argentinu odveo u novo finale.

Posebnu pažnju privlači duel Lionela Messija i Laminea Yamala. Na jednoj strani bit će jedan od najboljih nogometaša svih vremena, koji pokušava karijeru zaključiti još jednom svjetskom titulom, a na drugoj predvodnik nove generacije španskog nogometa.

Argentina će u nedjelju imati priliku postati prva reprezentacija nakon Brazila 1962. godine koja je odbranila naslov svjetskog prvaka. Španija, s druge strane, želi objediniti evropsku i svjetsku titulu i potvrditi dominaciju generacije koja posljednjih godina ponovo pripada samom vrhu međunarodnog nogometa.

Prije velikog finala, u subotu od 23 sata će biti odigrana utakmica za treće mjesto između Francuske i Engleske.