BiH protiv Irana za svjetsko zlato – finale SP u sjedećoj odbojci uživo na BHRT-u

Reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će igrati veliko finale Svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci, koje se održava u Hangzhouu u Kini. Protivnik bh. timu bit će selekcija Irana, u još jednom poglavlju jednog od najvećih rivalstava u historiji ovog sporta.

Bosna i Hercegovina i Iran godinama dominiraju svjetskom scenom sjedeće odbojke, a međusobni dueli redovno odlučuju o najvećim odličjima. Naši reprezentativci danas imaju priliku još jednom ispisati historiju i vratiti naslov svjetskog prvaka.

Direktan prijenos finalnog susreta Iran – Bosna i Hercegovina gledajte od 08:30 sati u programima BHRT-a. Budite uz naše momke u borbi za naslov prvaka svijeta.