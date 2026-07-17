BiH protiv Irana za svjetsko zlato – finale SP u sjedećoj odbojci uživo na BHRT-u
BiH protiv Irana za svjetsko zlato – finale SP u sjedećoj odbojci uživo na BHRT-u
Reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će igrati veliko finale Svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci, koje se održava u Hangzhouu u Kini. Protivnik bh. timu bit će selekcija Irana, u još jednom poglavlju jednog od najvećih rivalstava u historiji ovog sporta.
Bosna i Hercegovina i Iran godinama dominiraju svjetskom scenom sjedeće odbojke, a međusobni dueli redovno odlučuju o najvećim odličjima. Naši reprezentativci danas imaju priliku još jednom ispisati historiju i vratiti naslov svjetskog prvaka.
Direktan prijenos finalnog susreta Iran – Bosna i Hercegovina gledajte od 08:30 sati u programima BHRT-a. Budite uz naše momke u borbi za naslov prvaka svijeta.
Reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će igrati veliko finale Svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci, koje se održava u Hangzhouu u Kini. Protivnik bh. timu bit će selekcija Irana, u još jednom poglavlju jednog od najvećih rivalstava u historiji ovog sporta.
Bosna i Hercegovina i Iran godinama dominiraju svjetskom scenom sjedeće odbojke, a međusobni dueli redovno odlučuju o najvećim odličjima. Naši reprezentativci danas imaju priliku još jednom ispisati historiju i vratiti naslov svjetskog prvaka.
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