Gradonačelnik Fuad Kasumović s radnicima Toplane Zenica: Grad nastavlja aktivnosti na zaštiti radnika i sigurnosti grijanja

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović primio je danas na sastanak radnike privrednog društva Toplana Zenica d.o.o., s kojima je razgovarao o aktuelnoj situaciji u ovom preduzeću, najnovijim dešavanjima i položaju radnika.

Tokom višesatnog razgovora gradonačelnik je istakao da Grad Zenica kontinuirano prati stanje, kako u Novoj Željezari Zenica, tako i u Toplani Zenica, te da su gradske službe od samog početka uključene u praćenje svih procesa koji mogu imati posljedice po građane i zaposlene.

Naglasio je da je još ranije javno izrazio ozbiljnu sumnju u namjere vlasnika Nove Željezare Zenica, upozoravajući da njihovi potezi ne ukazuju na namjeru razvoja proizvodnje i očuvanja radnih mjesta.

„Da su novi vlasnici imali iskrene i ozbiljne namjere, ne bi već nakon četrdesetak dana pokretali stečajni postupak. Sasvim je jasno da je riječ o već viđenom scenariju kojem smo svjedočili i u drugim sredinama u Bosni i Hercegovini – kupovina preduzeća, gašenje proizvodnje i ostavljanje radnika bez sigurnosti. Kada je riječ o Toplani, novi vlasnici su još u novembru prošle godine prestali izmirivati obaveze prema ovom preduzeću, svjesno ga vodeći prema stečaju“, izjavio je gradonačelnik Kasumović.

Podsjetio je da JP „Grijanje“ Zenica prema Toplani ima obavezu u iznosu od oko 2,1 milion KM, i da ta sredstva postoje ali apostrofirajući problem većinskog vlasnika koji duguje znatno više, preko 3 miliona KM.

„Predložio sam radnicima da se dug, zajedno sa eventualnim kamatama, izmiri u četiri mjesečne rate, upravo u periodu do početka nove grijne sezone. Time bismo omogućili redovnu isplatu plata radnicima i izbjegavanje dodatnih posljedica koje bi proizveo eventualni stečaj. Znači, programirano je po 500.000 maraka do početka sezone da imaju plaće, doprinose, prijevoz, topli obrok i ostala prava. U opciji da se uplati cijeli iznos to bi u ovom slučaju značilo da radnici vjerovatno ne bi od tog novca dobili ništa, jer bi banka skinula u ovom trenutku sve. Grad Zenica će i dalje, kao i do sada, preduzimati sve što je u njegovoj nadležnosti.“, rekao je Kasumović.

Gradonačelnik je naglasio da Grad Zenica nije uzrok nastale situacije, ali da neće ostati nijemi posmatrač dok se dovode u pitanje egzistencija radnika i sigurnost sistema grijanja.

„Nije problem da Grad izmiri svoje obaveze. Problem je što neko planski urušava preduzeća i pokušava odgovornost prebaciti na druge. Mi ćemo učiniti sve da zaštitimo interese građana Zenice, ali ne možemo dozvoliti da se novac građana koristi za pokrivanje tuđih loših poslovnih odluka i namjernog dovođenja firmi u stečaj“, poručio je gradonačelnik.

Govoreći o budućnosti Toplane Zenica, gradonačelnik je podsjetio da je Grad Zenica spreman ponuditi otkup ovog preduzeća, odnosno preuzimanje vlasništva.

„Grad Zenica spreman je ponuditi otkup kompletnog kredita Toplane te dodatnih deset miliona konvertibilnih maraka za preuzimanje vlasništva nad preduzećem. Ukoliko se za to stvore zakonski uslovi i ukoliko vlasnik bude Federacija Bosne i Hercegovine, bit će i znatno lakše postići dogovor i spojiti Toplanu sa Javnim preduzećem ‘Grijanje’ Zenica. To bi predstavljalo najbolji način zaštite radnih mjesta i osiguranja grijanja za građane“, istakao je Kasumović.

Na kraju sastanka gradonačelnik je pozvao radnike na strpljenje i jedinstvo, naglasivši da će Grad Zenica nastaviti biti njihov partner u traženju održivog rješenja.