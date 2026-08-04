Džeko: “Supruga i djeca su mi rekli da moram igrati, ne žele me u kući”

Legendarni bosanskohercegovački napadač Edin Džeko (40) zvanično je predstavljen u Gelsenkirchenu nakon što je potpisao novi jednogodišnji ugovor s povratnikom u Bundesligu, ekipom Schalkea.

Dijamant je na konferenciji za medije u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu objasnio razloge ostanka, ambicije u Bundesligi, ali i ulogu porodice u konačnoj odluci.

Nakon što je u drugom dijelu prošle sezone sa šest golova i tri asistencije pomogao Schalkeu da se vrati u elitni rang njemačkog fudbala, Džeko je tokom ljeta sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine nastupao na Svjetskom prvenstvu u SAD-u.

Dileme oko nastavka karijere konačno su riješene – Džeko ostaje “Kraljevsko plavi” i ponovo će nositi dres sa brojem 10.

Na pitanje novinara zašto je odlučio produžiti karijeru i odigrati još jednu sezonu na najvišem nivou, Džeko je ponudio jasan i direktan odgovor.

“Još uvijek imam želju za nogometom, još sam gladan. Siguran sam da i dalje mogu pomoći Schalkeu. Da je drugačije, ostao bih na odmoru.”

Osvrnuo se i na svoju fizičku spremu uoči početka priprema:

“Nakon odmora uvijek treba malo vremena, prva sedmica je najteža. Međutim, trenirao sam i trčao u protekle dvije sedmice. Iskoristit ću ovu sedmicu da uđem u ritam, kako bih od naredne mogao raditi sve sa ekipom.”

Jedan od najzanimljivijih trenutaka konferencije bio je Džekin odgovor o tome kako je njegova porodica reagovala na nastavak karijere u Njemačkoj. Za razliku od prošle polusezone, kada je porodica ostala u Firenci, ovaj put svi zajedno sele u Gelsenkirchen.

“Moja supruga i djeca su mi rekli: ‘Moraš nastaviti igrati, ne želimo te u kući!'”, našalio se Džeko i dodao:

“Odluka na kraju nije bila teška. Moja kćerka mi je čak nakon Svjetskog prvenstva rekla da bi voljela živjeti u Njemačkoj.”

Ponovo se vraća na terne Bundeslige

Nakon više od 15 godina od kako je sa Wolfsburgom osvojio titulu prvaka Njemačke, Džeko se ponovo vraća na terene Bundeslige.

Na pitanje da li će mu ovo biti posljednja sezona u profesionalnoj karijeri, odgovorio je uz osmijeh.

“Vjerovatno jeste… Ali, to sam možda mislio i prošle godine! Lako je moguće da mi bude posljednja, ali najprije želim imati dobru godinu i, ako bude sreće, nešto i proslaviti.”

Džeko nije želio postavljati konkretne ciljeve kada je u pitanju broj postignutih golova.

“Ne razmišljam tako daleko. Želim pomoći golovima i asistencijama, a ostalo će doći samo od sebe. Bundesliga je viši nivo od Druge lige, očekuje nas teška sezona kao povratniku i moramo se dobro spremiti.”

Iako je na stolu imao i druge opcije, bh. napadač je naglasio da ga je zanimao isključivo povratak u Gelsenkirchen.

“Imao sam još tri opcije, ali htio sam nastaviti igrati samo za Schalke. U neki drugi klub sigurno ne bih otišao.”

Džeko je istakao veliku ulogu trenera Mirona Muslića, s kojim dijeli odličan odnos i međusobno povjerenje.

“Puno smo razgovarali, ali nije me morao puno uvjeravati. Već sam znao kakvi su uslovi na Schalkeu. Trener vjeruje u mene, a to je uvijek najvažnije, bez obzira na to koliko toga ste već prošli u karijeri. Svjestan sam da više nisam najmlađi, ali kada igrate jednu utakmicu sedmično, to je sasvim drugačije nego kada igrate svaka tri dana. Imam vrhunski odnos s trenerom, on zna šta radi i donijet će najbolje odluke za klub. A ja, bilo da imam 20 ili 40 godina, kao napadač uvijek želim davati golove.”

Kada su u pitanju očekivanja od povratničke sezone u njemačkom šampionatu, Džeko poziva na oprez i korak po korak.

“Kao novi član lige, čeka nas teška sezona. Primarni cilj je da ostanemo u ligi. Želimo ići iz utakmice u utakmicu i skupiti što više bodova, pa ćemo na kraju vidjeti za šta je to bilo dovoljno.”

Prvu priliku za igru Džeko vjerovatno neće imati već ove subote protiv Atalante jer ne želi ništa požurivati sa spremnošću, ali bi sedmicu kasnije mogao zaigrati u spektaklu protiv Real Madrida.

“Protiv mog bivšeg trenera Mourinha? Zašto da ne!”, poručio je Džeko uz osmijeh.

Sportski direktor Schalkea, Youri Mulder, koji je zajedno sa Džekom prisustvovao predstavljanju, nije štedio riječi hvale za bh. napadača.

“Edin je u protekla četiri i po mjeseca dao Schalkeu nešto posebno. Bio je nosilac igre, ljubimac navijača i uzor na terenu i van njega. U razgovorima proteklih sedmica bilo je jasno da u njemu i dalje gori vatra. Uvjereni smo da će nam pomoći u Bundesligi. Edin ostaje i to je sjajna stvar.”