Dino Merlin emotivnom porukom zahvalio Sarajevu nakon spektakularnih koncerata (VIDEO)
Dino Merlin emotivnom porukom zahvalio Sarajevu nakon spektakularnih koncerata (VIDEO)
Muzički čarobnjak Dino Merlin još jednom je potvrdio zašto godinama nosi epitet najveće regionalne muzičke zvijezde. Nakon što je iza njega ostao spektakularan niz od tri uzastopna rasprodana koncerta u Sarajevu, legendarni kantautor oglasio se emotivnom porukom koja je dirnula hiljade njegovih obožavatelja širom Bosne i Hercegovine i regije.
Tri večeri ispunjene vrhunskom muzikom, snažnim emocijama i impresivnom audio-vizuelnom produkcijom pretvorile su Sarajevo u centar regionalne muzičke scene. Publika je zajedno s Merlinom pjevala njegove najveće hitove, stvarajući atmosferu koja će se još dugo prepričavati.
Sumirajući utiske nakon koncerata, Dino Merlin je na društvenim mrežama podijelio iskrenu poruku zahvalnosti gradu i publici.
“Kad se moj život malo prosije, pa na vrhu ostane ono najkrupnije, ostat će ove naše tri noći. Hvala, Sarajevo! Hvala što sam se osjećao ovako dobrodošao, tako blizu kuće.”
Njegove riječi izazvale su brojne reakcije fanova, koji su poručili da su i oni dio ovih koncerata doživjeli kao trenutke za cijeli život.
Iako su koncerti oduševili spektakularnom scenografijom, modernim svjetlosnim efektima i vrhunskim zvukom, ono što je obilježilo ove večeri bila je emocija između izvođača i publike. Upravo ta povezanost još jednom je pokazala zašto Merlinova muzika već decenijama uspješno spaja različite generacije.
Tri sarajevske noći tako će ostati upisane među najveće kulturno-muzičke događaje ove sezone, potvrđujući da Dino Merlin i dalje pomjera granice regionalne koncertne produkcije i ostaje umjetnik čije pjesme i emocije pronalaze put do publike svih uzrasta.
Muzički čarobnjak Dino Merlin još jednom je potvrdio zašto godinama nosi epitet najveće regionalne muzičke zvijezde. Nakon što je iza njega ostao spektakularan niz od tri uzastopna rasprodana koncerta u Sarajevu, legendarni kantautor oglasio se emotivnom porukom koja je dirnula hiljade njegovih obožavatelja širom Bosne i Hercegovine i regije.
Tri večeri ispunjene vrhunskom muzikom, snažnim emocijama i impresivnom audio-vizuelnom produkcijom pretvorile su Sarajevo u centar regionalne muzičke scene. Publika je zajedno s Merlinom pjevala njegove najveće hitove, stvarajući atmosferu koja će se još dugo prepričavati.
Sumirajući utiske nakon koncerata, Dino Merlin je na društvenim mrežama podijelio iskrenu poruku zahvalnosti gradu i publici.
“Kad se moj život malo prosije, pa na vrhu ostane ono najkrupnije, ostat će ove naše tri noći. Hvala, Sarajevo! Hvala što sam se osjećao ovako dobrodošao, tako blizu kuće.”
Njegove riječi izazvale su brojne reakcije fanova, koji su poručili da su i oni dio ovih koncerata doživjeli kao trenutke za cijeli život.
Iako su koncerti oduševili spektakularnom scenografijom, modernim svjetlosnim efektima i vrhunskim zvukom, ono što je obilježilo ove večeri bila je emocija između izvođača i publike. Upravo ta povezanost još jednom je pokazala zašto Merlinova muzika već decenijama uspješno spaja različite generacije.
Tri sarajevske noći tako će ostati upisane među najveće kulturno-muzičke događaje ove sezone, potvrđujući da Dino Merlin i dalje pomjera granice regionalne koncertne produkcije i ostaje umjetnik čije pjesme i emocije pronalaze put do publike svih uzrasta.
Radio Zenit svoj signal emituje putem frekvencije od 100.7 FM i putem interneta. U proteklim godinama smo uspjeli i praktično dokazati da ima smisla razmišljati pozitivno, osjećati se dobro i biti bolji.
Da bismo pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o uređaju. Saglasnost sa ovim tehnologijama će nam omogućiti da obrađujemo podatke kao što su ponašanje pri pregledanju ili jedinstveni ID-ovi na ovoj veb lokaciji. Nepristanak ili povlačenje saglasnosti može negativno uticati na određene karakteristike i funkcije.
Funkcionalno
Uvijek aktivan
Tehničko skladištenje ili pristup je striktno neophodan za legitimnu svrhu omogućavanja korišćenja određene usluge koju izričito zahteva pretplatnik ili korisnik, ili u jedinu svrhu obavljanja prenosa komunikacije preko elektronske komunikacione mreže.
Preference
Tehničko skladištenje ili pristup su neophodni za legitimnu svrhu čuvanja preferencija koje ne zahteva pretplatnik ili korisnik.
Statistika
Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u statističke svrhe.Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u anonimne statističke svrhe. Bez sudskog poziva, dobrovoljne saglasnosti od strane vašeg Internet provajdera ili dodatne evidencije treće strane, informacije sačuvane ili preuzete samo za ovu svrhu obično se ne mogu koristiti za vašu identifikaciju.
Marketing
Tehničko skladište ili pristup su potrebni za kreiranje korisničkih profila za slanje reklama ili za praćenje korisnika na veb lokaciji ili na nekoliko veb lokacija u slične marketinške svrhe.