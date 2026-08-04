Sadik Hasanović za eXtra radio: Zenicu mnogo volim, ljudi ovdje imaju posebnu dušu (AUDIO)

Foto: Zenit.ba

Prošlog petka Da Vinci's Pub u Zenici bio je ispunjen do posljednjeg mjesta, a za vrhunsku atmosferu pobrinuo se jedan od najpopularnijih mladih pjevača regionalne scene, Sadik Hasanović. Publika je od prve do posljednje pjesme pjevala zajedno sa svojim omiljenim izvođačem, a još jedna nezaboravna muzička noć ostavila je snažan utisak na sve prisutne.

Nakon uspješnog nastupa, Hasanović je govorio za eXtra radio, istakavši da Zenicu uvijek rado posjećuje.

“Ja inače Zenicu mnogo volim. Često sam tu. Ljudi imaju posebnu dušu i rado uvijek dođem u ovaj grad”, rekao je Hasanović.

Na pitanje kada ga publika može ponovo očekivati u Zenici, otkrio je da bi novi koncert mogao biti održan narednog ljeta.

“Po pitanju koncerta vjerovatno na ljeto iduće godine. Privatno sam ja svakako uvijek dostupan”, poručio je pjevač.

Tokom razgovora osvrnuo se i na pjesmu “Medu medeni”, koja je u kratkom periodu postala veliki hit. Posebnu pažnju javnosti privukao je detalj iz spota u kojem je ostao bez jedne papuče, a Hasanović je otkrio da je riječ o pažljivo osmišljenom marketinškom potezu.

“To je bio jedan naš trik. Tim koji vodi moj marketing predložio mi je da skinem papuču kako bi spot bio zapažen. Isprva nisam razumio zašto, ali sam pristao i pokazalo se da je izazvalo veliku pažnju. Na kraju je pjesma postala viralna”, ispričao je kroz osmijeh.

Iako se “Medu medeni” stilski razlikuje od njegovih ranijih pjesama, Hasanović kaže da ne želi biti ograničen jednim muzičkim pravcem.

“Nikad ne idem ciljano. Kada sam prvi put čuo ovu pjesmu, refren mi je ostao u glavi. Nakon mjesec dana pozvao sam autora i odlučio da je snimim. Znam da to nije moj uobičajeni stil, ali volim publici ponuditi nešto drugačije. U budućnosti mogu očekivati svašta od mene, ali ću uvijek ostati ono što jesam”, kazao je.

Na kraju razgovora imao je i jednostavnu poruku za slušaoce eXtra radija.

“Što manje ljubomore i zavisti. Neka svako gleda svoja posla i neka furaju svoj fazon”, poručio je Sadik Hasanović.

U nastavku poslušajte kompletan razgovor.