Gradonačelnik Kasumović primio rukovodstvo Planinarskog saveza Grada Zenica

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović održao je danas sastanak s rukovodstvom Planinarskog saveza Grada Zenica povodom priprema za tradicionalni susret planinara, koji će ove godine biti održan 22. avgusta na lokalitetu Lazina.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Planinarskog saveza Grada Zenica Enes Imamović sa svojim saradnicima, koji su gradonačelnika upoznali s programom i organizacijskim aktivnostima predstojeće manifestacije.

Tradicionalni susret planinara i ove godine okupit će veliki broj zaljubljenika u prirodu, planinarenje i rekreaciju, s ciljem promocije zdravih stilova života, zaštite prirode i međusobnog druženja planinara iz Zenice i drugih gradova.

Grad Zenica i ove godine pruža podršku organizaciji ove manifestacije, prepoznajući njen značaj za razvoj planinarskog sporta, promociju prirodnih ljepota i afirmaciju rekreativnih aktivnosti među svim generacijama.

“Tradicionalno jednom godišnje održavamo Dan planinara, manifestaciju na kojoj je svake godine jedno od naših planinarskih društava domaćin. Ove godine domaćin je Planinarsko društvo Lazina. Svi učesnici mlađi od osamnaest godina, kao i prethodnih godina, dobit će planinarski ruksak. To je zajednička želja svih nas, Grada Zenica i planinarskih društava – da kod najmlađih razvijamo ljubav prema prirodi i planinarenju. Za najmlađe učesnike bit će organizirana i posebna tura s obučenim planinarima koji će ih učiti kako se pravilno ponašati u prirodi i kako je čuvati. Grad Zenica bit će generalni pokrovitelj manifestacija koje okupljaju ljude oko zdravih vrijednosti. Planinarenje nije samo sport već i način života koji razvija odgovornost prema prirodi, njeguje zajedništvo i solidarnost. Vjerujem da će i ovogodišnji susret na Lazini biti još jedna prilika za druženje, razmjenu iskustava i promociju naših prirodnih ljepota”, izjavio je gradonačelnik Fuad Kasumović.