Gradonačelnik Kasumović primio rukovodstvo Planinarskog saveza Grada Zenica
Gradonačelnik Kasumović primio rukovodstvo Planinarskog saveza Grada Zenica
Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović održao je danas sastanak s rukovodstvom Planinarskog saveza Grada Zenica povodom priprema za tradicionalni susret planinara, koji će ove godine biti održan 22. avgusta na lokalitetu Lazina.
Sastanku su prisustvovali predsjednik Planinarskog saveza Grada Zenica Enes Imamović sa svojim saradnicima, koji su gradonačelnika upoznali s programom i organizacijskim aktivnostima predstojeće manifestacije.
Tradicionalni susret planinara i ove godine okupit će veliki broj zaljubljenika u prirodu, planinarenje i rekreaciju, s ciljem promocije zdravih stilova života, zaštite prirode i međusobnog druženja planinara iz Zenice i drugih gradova.
Grad Zenica i ove godine pruža podršku organizaciji ove manifestacije, prepoznajući njen značaj za razvoj planinarskog sporta, promociju prirodnih ljepota i afirmaciju rekreativnih aktivnosti među svim generacijama.
“Tradicionalno jednom godišnje održavamo Dan planinara, manifestaciju na kojoj je svake godine jedno od naših planinarskih društava domaćin. Ove godine domaćin je Planinarsko društvo Lazina. Svi učesnici mlađi od osamnaest godina, kao i prethodnih godina, dobit će planinarski ruksak. To je zajednička želja svih nas, Grada Zenica i planinarskih društava – da kod najmlađih razvijamo ljubav prema prirodi i planinarenju. Za najmlađe učesnike bit će organizirana i posebna tura s obučenim planinarima koji će ih učiti kako se pravilno ponašati u prirodi i kako je čuvati. Grad Zenica bit će generalni pokrovitelj manifestacija koje okupljaju ljude oko zdravih vrijednosti. Planinarenje nije samo sport već i način života koji razvija odgovornost prema prirodi, njeguje zajedništvo i solidarnost. Vjerujem da će i ovogodišnji susret na Lazini biti još jedna prilika za druženje, razmjenu iskustava i promociju naših prirodnih ljepota”, izjavio je gradonačelnik Fuad Kasumović.
Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović održao je danas sastanak s rukovodstvom Planinarskog saveza Grada Zenica povodom priprema za tradicionalni susret planinara, koji će ove godine biti održan 22. avgusta na lokalitetu Lazina.
Sastanku su prisustvovali predsjednik Planinarskog saveza Grada Zenica Enes Imamović sa svojim saradnicima, koji su gradonačelnika upoznali s programom i organizacijskim aktivnostima predstojeće manifestacije.
Tradicionalni susret planinara i ove godine okupit će veliki broj zaljubljenika u prirodu, planinarenje i rekreaciju, s ciljem promocije zdravih stilova života, zaštite prirode i međusobnog druženja planinara iz Zenice i drugih gradova.
Grad Zenica i ove godine pruža podršku organizaciji ove manifestacije, prepoznajući njen značaj za razvoj planinarskog sporta, promociju prirodnih ljepota i afirmaciju rekreativnih aktivnosti među svim generacijama.
“Tradicionalno jednom godišnje održavamo Dan planinara, manifestaciju na kojoj je svake godine jedno od naših planinarskih društava domaćin. Ove godine domaćin je Planinarsko društvo Lazina. Svi učesnici mlađi od osamnaest godina, kao i prethodnih godina, dobit će planinarski ruksak. To je zajednička želja svih nas, Grada Zenica i planinarskih društava – da kod najmlađih razvijamo ljubav prema prirodi i planinarenju. Za najmlađe učesnike bit će organizirana i posebna tura s obučenim planinarima koji će ih učiti kako se pravilno ponašati u prirodi i kako je čuvati. Grad Zenica bit će generalni pokrovitelj manifestacija koje okupljaju ljude oko zdravih vrijednosti. Planinarenje nije samo sport već i način života koji razvija odgovornost prema prirodi, njeguje zajedništvo i solidarnost. Vjerujem da će i ovogodišnji susret na Lazini biti još jedna prilika za druženje, razmjenu iskustava i promociju naših prirodnih ljepota”, izjavio je gradonačelnik Fuad Kasumović.
Radio Zenit svoj signal emituje putem frekvencije od 100.7 FM i putem interneta. U proteklim godinama smo uspjeli i praktično dokazati da ima smisla razmišljati pozitivno, osjećati se dobro i biti bolji.
Da bismo pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o uređaju. Saglasnost sa ovim tehnologijama će nam omogućiti da obrađujemo podatke kao što su ponašanje pri pregledanju ili jedinstveni ID-ovi na ovoj veb lokaciji. Nepristanak ili povlačenje saglasnosti može negativno uticati na određene karakteristike i funkcije.
Funkcionalno
Uvijek aktivan
Tehničko skladištenje ili pristup je striktno neophodan za legitimnu svrhu omogućavanja korišćenja određene usluge koju izričito zahteva pretplatnik ili korisnik, ili u jedinu svrhu obavljanja prenosa komunikacije preko elektronske komunikacione mreže.
Preference
Tehničko skladištenje ili pristup su neophodni za legitimnu svrhu čuvanja preferencija koje ne zahteva pretplatnik ili korisnik.
Statistika
Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u statističke svrhe.Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u anonimne statističke svrhe. Bez sudskog poziva, dobrovoljne saglasnosti od strane vašeg Internet provajdera ili dodatne evidencije treće strane, informacije sačuvane ili preuzete samo za ovu svrhu obično se ne mogu koristiti za vašu identifikaciju.
Marketing
Tehničko skladište ili pristup su potrebni za kreiranje korisničkih profila za slanje reklama ili za praćenje korisnika na veb lokaciji ili na nekoliko veb lokacija u slične marketinške svrhe.