Rudari Kaknja i dalje u radničkom neposluhu: Ni rudari u Brezi nemaju zdravstveno osiguranje

Rudari Rudnika mrkog uglja Kakanj i danas su u radničkom neposluhu zbog toga što ponovo nemaju ovjerene zdravstvene knjižice. Iako je jučer održan sastanak predstavnika rudnika, Elektroprivrede BiH, Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i Vlade Federacije BiH, dogovor nije postignut.

Predsjednik Sindikata RMU Kakanj Abdel Fazlić u izjavi za N1 poručio je da rudari neće prekinuti radnički neposluh dok njima i članovima njihovih porodica ne bude omogućeno zdravstveno osiguranje.

Fazlić je podsjetio da su rudari i ranije imali problema s ovjerom zdravstvenih knjižica te da je prethodno odobrenje važilo do 27. jula.

“Već sedam dana ponovo nemamo ovjeru knjižica i stupili smo u radnički neposluh. Nakon toga organizovan je sastanak u zgradi Elektroprivrede na kojem su bili predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK, Uprave Elektroprivrede, savjetnici ministara i direktori rudnika kako bi pokušali pronaći rješenje”, rekao je Fazlić.

Prema njegovim riječima, Rudnik Kakanj ponudio je uplatu 250.000 KM, a Rudnik Breza 130.000 KM kao privremeno rješenje za deblokadu zdravstvenog osiguranja.

“Stav direktora Zavoda je da mu Vlada Federacije BiH uplati 20 miliona KM u što kraćem roku, što je vjerovatno u ovom momentu nemoguće”, rekao je Fazlić.

Dodao je kako smatra da na sastanku nije bilo dovoljno spremnosti za postizanje dogovora.

“Ako imate problem s finansijama i neko vam ponudi prelazno rješenje, a vi ga ne prihvatite, znači da niste došli da se dogovorite”, rekao je.

“Radimo jedan od najtežih poslova, a nemamo zdravstveno osiguranje”

Predsjednik Sindikata ističe da je jedini zahtjev rudara da svi zaposleni i članovi njihovih porodica imaju zdravstveno osiguranje.

“To je jedinstven problem u ovoj državi – da nemamo pravo na zdravstvenu zaštitu, a radimo jedan od najtežih i najčasnijih poslova. Mislim da kompletna država nije korektna prema rudarima, što se vidi i po tome da nemamo zdravstveno osiguranje”, rekao je Fazlić.

Dodao je da će Sindikat provjeriti da li je Zavod zdravstvenog osiguranja postupio u skladu sa zakonom.

“Mi smo dužni Poreznoj upravi i smatramo da je ona trebala blokirati račun, a ne uskratiti ovjeru zdravstvenih knjižica. To ćemo provjeriti s advokatima, a ako bude osnova, poduzet ćemo i pravne korake”, naveo je.

Fazlić je rekao da rudari danas do 15 sati očekuju nove razgovore i pokušaj pronalaska rješenja.

“Obavit će se sastanci na svim nivoima i iskoristit ćemo sve mogućnosti. Ako ne bude dogovora, okupit ćemo se ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja”, poručio je.

Najavio je da bi se protestima mogli pridružiti rudari iz svih rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Podrška rudara iz cijele Federacije BiH

Prema riječima Fazlića, zdravstveno osiguranje trenutno nemaju ni rudari u Brezi, dok je Rudnik Zenica u procesu zatvaranja.

“Imamo podršku kompletnih rudara u Federaciji BiH”, rekao je.

Kako je naveo, u radničkom neposluhu trenutno je oko 1.200 rudara RMU Kakanj.

“Dok ne bude riješeno pitanje zdravstvenog osiguranja, ne možemo raditi. Idemo pod zemlju, obavljamo težak posao, a nemamo zdravstveno osiguranje. Znate kakav je to pritisak”, zaključio je Fazlić.