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Elvedina Muzaferija slomila nogu na treningu u Švicarskoj: “Vratit ću se na skije prije nego što mislite”

Elvedina Muzaferija slomila nogu na treningu u Švicarskoj: “Vratit ću se na skije prije nego što mislite”

Najbolja bosanskohercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija objavila je na svom Instagram profilu da je doživjela pad tokom treninga veleslaloma (GS) u švicarskom Saas-Feeju, pri čemu je zadobila prijelom noge.

Muzaferija je ipak donijela i ohrabrujuće vijesti, istaknuvši da operacija neće biti potrebna te da njen oporavak napreduje prema planu.

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“Već radim na tome da ponovo hodam i vratit ću se na skije prije nego što mislite. Do početka sezone ostalo je još nekoliko mjeseci, a moj fokus je na malim koracima naprijed, povjerenju u proces i pridržavanju plana oporavka, dan po dan”, poručila je bh. skijašica.

Zahvalila je porodici, svom timu, medicinskom osoblju i sponzorima na podršci u teškom periodu.

“Vaša podrška mi znači sve i motivira me svakog dana”, napisala je Muzaferija, uz poruku da se nada skorom povratku na skijaške staze.

Ova povreda dolazi nekoliko mjeseci prije početka nove sezone Svjetskog kupa, a prema riječima Muzaferije, oporavak zasad teče dobro i vjeruje da će uskoro ponovo biti na snijegu.

Najbolja bosanskohercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija objavila je na svom Instagram profilu da je doživjela pad tokom treninga veleslaloma (GS) u švicarskom Saas-Feeju, pri čemu je zadobila prijelom noge.

Muzaferija je ipak donijela i ohrabrujuće vijesti, istaknuvši da operacija neće biti potrebna te da njen oporavak napreduje prema planu.

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“Već radim na tome da ponovo hodam i vratit ću se na skije prije nego što mislite. Do početka sezone ostalo je još nekoliko mjeseci, a moj fokus je na malim koracima naprijed, povjerenju u proces i pridržavanju plana oporavka, dan po dan”, poručila je bh. skijašica.

Zahvalila je porodici, svom timu, medicinskom osoblju i sponzorima na podršci u teškom periodu.

“Vaša podrška mi znači sve i motivira me svakog dana”, napisala je Muzaferija, uz poruku da se nada skorom povratku na skijaške staze.

Ova povreda dolazi nekoliko mjeseci prije početka nove sezone Svjetskog kupa, a prema riječima Muzaferije, oporavak zasad teče dobro i vjeruje da će uskoro ponovo biti na snijegu.

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IzvorBHRT

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