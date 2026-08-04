Elvedina Muzaferija slomila nogu na treningu u Švicarskoj: “Vratit ću se na skije prije nego što mislite”
Elvedina Muzaferija slomila nogu na treningu u Švicarskoj: “Vratit ću se na skije prije nego što mislite”
Najbolja bosanskohercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija objavila je na svom Instagram profilu da je doživjela pad tokom treninga veleslaloma (GS) u švicarskom Saas-Feeju, pri čemu je zadobila prijelom noge.
Muzaferija je ipak donijela i ohrabrujuće vijesti, istaknuvši da operacija neće biti potrebna te da njen oporavak napreduje prema planu.
“Već radim na tome da ponovo hodam i vratit ću se na skije prije nego što mislite. Do početka sezone ostalo je još nekoliko mjeseci, a moj fokus je na malim koracima naprijed, povjerenju u proces i pridržavanju plana oporavka, dan po dan”, poručila je bh. skijašica.
Zahvalila je porodici, svom timu, medicinskom osoblju i sponzorima na podršci u teškom periodu.
“Vaša podrška mi znači sve i motivira me svakog dana”, napisala je Muzaferija, uz poruku da se nada skorom povratku na skijaške staze.
Ova povreda dolazi nekoliko mjeseci prije početka nove sezone Svjetskog kupa, a prema riječima Muzaferije, oporavak zasad teče dobro i vjeruje da će uskoro ponovo biti na snijegu.
Najbolja bosanskohercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija objavila je na svom Instagram profilu da je doživjela pad tokom treninga veleslaloma (GS) u švicarskom Saas-Feeju, pri čemu je zadobila prijelom noge.
Muzaferija je ipak donijela i ohrabrujuće vijesti, istaknuvši da operacija neće biti potrebna te da njen oporavak napreduje prema planu.
“Već radim na tome da ponovo hodam i vratit ću se na skije prije nego što mislite. Do početka sezone ostalo je još nekoliko mjeseci, a moj fokus je na malim koracima naprijed, povjerenju u proces i pridržavanju plana oporavka, dan po dan”, poručila je bh. skijašica.
Zahvalila je porodici, svom timu, medicinskom osoblju i sponzorima na podršci u teškom periodu.
“Vaša podrška mi znači sve i motivira me svakog dana”, napisala je Muzaferija, uz poruku da se nada skorom povratku na skijaške staze.
Ova povreda dolazi nekoliko mjeseci prije početka nove sezone Svjetskog kupa, a prema riječima Muzaferije, oporavak zasad teče dobro i vjeruje da će uskoro ponovo biti na snijegu.
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