U Vladi FBiH održan sastanak o budućnosti Nove Željezare Zenica, razgovori se nastavljaju sutra (FOTO)
U Vladi FBiH održan sastanak o budućnosti Nove Željezare Zenica, razgovori se nastavljaju sutra (FOTO)
U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas je održan sastanak posvećen aktuelnoj situaciji u Novoj Željezari Zenica, na kojem su učestvovali predstavnici federalne vlasti, većinski vlasnici kompanije, Uprava i Sindikat metalaca Federacije BiH.
Sastanku su prisustvovali premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, dok su ispred većinskih vlasnika prisustvovali Ahmed Hamzić i Gordan Pavlović sa saradnicima.
Tokom sastanka učesnici su iznijeli svoje stavove i razmotrili aktuelnu situaciju u Novoj Željezari Zenica, s fokusom na mogućnosti pronalaženja održivog rješenja za kompaniju.
Kako je zaključeno nakon razgovora, dogovoreno je da pregovori budu nastavljeni već sutra, kada će biti nastavljeni pokušaji usaglašavanja daljnjih aktivnosti s ciljem pronalaženja zajedničkog rješenja.
Očekuje se da će nastavak razgovora donijeti konkretnije prijedloge i naredne korake u vezi s budućnošću Nove Željezare Zenica, koja je posljednjih mjeseci u fokusu javnosti zbog izazova s kojima se suočava.
U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas je održan sastanak posvećen aktuelnoj situaciji u Novoj Željezari Zenica, na kojem su učestvovali predstavnici federalne vlasti, većinski vlasnici kompanije, Uprava i Sindikat metalaca Federacije BiH.
Sastanku su prisustvovali premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, dok su ispred većinskih vlasnika prisustvovali Ahmed Hamzić i Gordan Pavlović sa saradnicima.
Tokom sastanka učesnici su iznijeli svoje stavove i razmotrili aktuelnu situaciju u Novoj Željezari Zenica, s fokusom na mogućnosti pronalaženja održivog rješenja za kompaniju.
Kako je zaključeno nakon razgovora, dogovoreno je da pregovori budu nastavljeni već sutra, kada će biti nastavljeni pokušaji usaglašavanja daljnjih aktivnosti s ciljem pronalaženja zajedničkog rješenja.
Očekuje se da će nastavak razgovora donijeti konkretnije prijedloge i naredne korake u vezi s budućnošću Nove Željezare Zenica, koja je posljednjih mjeseci u fokusu javnosti zbog izazova s kojima se suočava.
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