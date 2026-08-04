U Vladi FBiH održan sastanak o budućnosti Nove Željezare Zenica, razgovori se nastavljaju sutra (FOTO)

U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas je održan sastanak posvećen aktuelnoj situaciji u Novoj Željezari Zenica, na kojem su učestvovali predstavnici federalne vlasti, većinski vlasnici kompanije, Uprava i Sindikat metalaca Federacije BiH.

Sastanku su prisustvovali premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, dok su ispred većinskih vlasnika prisustvovali Ahmed Hamzić i Gordan Pavlović sa saradnicima.

Tokom sastanka učesnici su iznijeli svoje stavove i razmotrili aktuelnu situaciju u Novoj Željezari Zenica, s fokusom na mogućnosti pronalaženja održivog rješenja za kompaniju.

Kako je zaključeno nakon razgovora, dogovoreno je da pregovori budu nastavljeni već sutra, kada će biti nastavljeni pokušaji usaglašavanja daljnjih aktivnosti s ciljem pronalaženja zajedničkog rješenja.

Očekuje se da će nastavak razgovora donijeti konkretnije prijedloge i naredne korake u vezi s budućnošću Nove Željezare Zenica, koja je posljednjih mjeseci u fokusu javnosti zbog izazova s kojima se suočava.