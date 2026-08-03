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Pretjerano izlaganje suncu povećava rizik od različitih oblika raka kože

Pretjerano izlaganje suncu povećava rizik od različitih oblika raka kože

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Tokom ljeta koža je izložena brojnim štetnim utjecajima, a najveću opasnost predstavljaju sunčevo ultraljubičasto (UV) zračenje i visoke temperature.

Prim.mr.sci.med.dr. Hana Helppikangas-Hunara, specijalista dermatovenerolog i zdravstveni menadžer, u razgovoru za Fenu upozorava da dugotrajno izlaganje suncu bez odgovarajuće zaštite može izazvati opekotine, crvenilo, bol i ljuštenje kože. Čak i kada opekotine nisu vidljive, UV zrake oštećuju ćelije kože i ubrzavaju proces njenog starenja. Posljedice uključuju pojavu bora, gubitak elastičnosti, tamnih mrlja i neujednačenog tena.

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Dr. Helppikangas-Hunara dalje ističe kako pretjerano izlaganje suncu povećava i rizik od razvoja različitih oblika raka kože, uključujući melanom, koji je jedan od najopasnijih.

Visoke temperature dodatno opterećuju organizam, a pojačano znojenje može dovesti do iritacija, osipa i začepljenja pora, što pogoduje nastanku akni i upalnih promjena. Osobe s osjetljivom kožom ili hroničnim kožnim oboljenjima, poput ekcema i rozacee, često primjećuju pogoršanje simptoma tokom ljetnih mjeseci.

Sunce također može izazvati alergijske reakcije kod pojedinih ljudi, dok kombinacija UV zračenja i određenih lijekova ili kozmetičkih proizvoda može povećati osjetljivost kože.

Dehidracija organizma zbog vrućina negativno utiče na izgled i funkciju kože, koja postaje suha, zategnuta i podložnija oštećenjima.

“Zbog svega navedenog, preporučuje se izbjegavanje boravka na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 sati, redovna upotreba krema sa zaštitnim faktorom (SPF 30 ili više), nošenje šešira i lagane odjeće te dovoljan unos tečnosti. Pravilna zaštita kože tokom ljeta značajno smanjuje rizik od kratkoročnih i dugoročnih posljedica te pomaže očuvanju njenog zdravlja i prirodnog izgleda”, kazala je dr. Helppikangas-Hunara.

Tokom ljeta koža je izložena brojnim štetnim utjecajima, a najveću opasnost predstavljaju sunčevo ultraljubičasto (UV) zračenje i visoke temperature.

Prim.mr.sci.med.dr. Hana Helppikangas-Hunara, specijalista dermatovenerolog i zdravstveni menadžer, u razgovoru za Fenu upozorava da dugotrajno izlaganje suncu bez odgovarajuće zaštite može izazvati opekotine, crvenilo, bol i ljuštenje kože. Čak i kada opekotine nisu vidljive, UV zrake oštećuju ćelije kože i ubrzavaju proces njenog starenja. Posljedice uključuju pojavu bora, gubitak elastičnosti, tamnih mrlja i neujednačenog tena.

Preporučeno
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Žohari predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik: Institut iz Zenice poziva građane na zajedničko djelovanje

Dr. Helppikangas-Hunara dalje ističe kako pretjerano izlaganje suncu povećava i rizik od razvoja različitih oblika raka kože, uključujući melanom, koji je jedan od najopasnijih.

Visoke temperature dodatno opterećuju organizam, a pojačano znojenje može dovesti do iritacija, osipa i začepljenja pora, što pogoduje nastanku akni i upalnih promjena. Osobe s osjetljivom kožom ili hroničnim kožnim oboljenjima, poput ekcema i rozacee, često primjećuju pogoršanje simptoma tokom ljetnih mjeseci.

Sunce također može izazvati alergijske reakcije kod pojedinih ljudi, dok kombinacija UV zračenja i određenih lijekova ili kozmetičkih proizvoda može povećati osjetljivost kože.

Dehidracija organizma zbog vrućina negativno utiče na izgled i funkciju kože, koja postaje suha, zategnuta i podložnija oštećenjima.

“Zbog svega navedenog, preporučuje se izbjegavanje boravka na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 sati, redovna upotreba krema sa zaštitnim faktorom (SPF 30 ili više), nošenje šešira i lagane odjeće te dovoljan unos tečnosti. Pravilna zaštita kože tokom ljeta značajno smanjuje rizik od kratkoročnih i dugoročnih posljedica te pomaže očuvanju njenog zdravlja i prirodnog izgleda”, kazala je dr. Helppikangas-Hunara.

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IzvorFena
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