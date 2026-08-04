Husić: Rudari su ginuli za državu i ne želimo sukobe, rudarima treba omogućiti ovjeru knjižica u ZDK

Nemogućnost ovjere zdravstvenih knjižica u Rudniku mrkog uglja Kakanj u Kakanju (RMU Kakanj) proizvela je potpuni prekid rada, što energetskom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) i RMU Kakanj proizvodi ogromnu štetu, ističe u svojoj reakciji predsjednik Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH (UOSSRRFBiH) Sinan Husić.

Husić se osvrnuo na ishod jučer održanog sastanka u zgradi Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d. d. Sarajevo, na kojem je analizirana aktuelna problematika u RMU Kakanj, RMU Breza i RMU Zenica, a vezano za zdravstveno osiguranje radnika navedenih rudnika.

“Rješenje se mora tražiti u realno mogućim dimenzijama, bez obzira kako to kome zvučalo. Proizvesti prekid izvođenja rudarskih radova u RMU Breza znači uvođenje tog rudnika u početnu fazu zatvaranja. U proteklih 25 mjeseci uloženi su ogromni napori da se spasi oprema širokog mehanizovanog čela u objektu sa podzemnom ekslopatacijom uglja u Brezi, a danas možemo reći da su radnici Breze uspjeli i spasili opremu od potpune devastacije”, ističe Husić.

Podsjeća kako UOSSRRFBiH u navedenom vremenskom periodu, kroz socijalni dijalog sa rukovodstvom JP EPBiH, obezbjedio podršku Brezi preko 20 miliona KM, kako bi se vršila redovna isplata plata te izbjegle pojave prekida u izvođenju rudarskih radova.

“Uloženi su ogromni napori da se obezbjedi kontinuitet u proizvodnji uglja te da se, u julu 2026. godine, u FBiH poveća proizvodnja električne energije. Institucije i agencije koje prate gore navedeno u predstavljanju pokazatelja navode da dominira proizvodnja električne energije iz termoelektrana. Svjedočimo da se radi vremenskih prilika u jednom dijelu regiona i Evropske unije predstavljaju pokazatelji po kojima su ti dijelovi regiona i EU u početnoj fazi energetskog kolapsa. UOSSRRFBiH je aktom od 3. avgusta 2026 godine, iskazao visok nivo korektnosti i respekta prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko dobojskog kantona. Nema potrebe da se radnicima u rudnicima uglja u FBiH proslijeđuju poruke kako će se naspram rudara postavljati zdravstveni radnici”, poručuje Husić.

Podvlači kako rudari u odbrani BiH izgubili 611 života, da bi se u državi za koju su se borili sukobljavali sa radnicima iz drugih oblasti.

“Poznato je da smo uvijek bili spremni iskazati respekt i uzvažavanje prema drugim, a posebno se to odnosi na zdravstvene radnike”, kaže Husić.

Navodi kako je država bila primorana, radi povoljne cijene električne energije za privredu i domaćinstva u FBiH, proteklih 25 godina, kroz cijenu uglja koji se isporučivao JPEPBIH te “kroz blago rečeno diskutabilne metode utvrđivanja kaloričnih vrijednosti tog uglja”, u ogromnoj mjeri proizvesti štetu rudnicima uglja u FBiH.

“Ako bi se fokusirali na određene primjere iz regije vidi se da su određeni rudarski objekti na državnom budžetu te se i danas proizvodnja uglja iz određenih rudarskih objekata subvencionira višemilionskim iznosima u valuti EU. UOSSRRFBiH naglašava činjenicu da je kroz socijalni dijalog sa predstavnicima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, u prethodnih 26 mjeseci, obezbjedio i finansijsku podršku RMU Zenica, u visini od preko 18 miliona KM. U isto vrijeme se za RMU Zenica obezbjedila finansijska podrška iz JPEPBiH i iz rudnika uglja iz sastava Koncerna, u visini od preko 11 miliona KM”, podsjeća Husić.

UOSSRRFBiH, dodaje, ne osporava kompleksnost stanja u kome se nalazi ZZO ZDK i ne amnestira propuste u rudnicima, ali je sigurno da će stanje na terenu u prisutnim okolnostima eskalirati i proizvesti mnogobrojne neželjene pojave.

“Zbog toga pozivamo da se pod hitno radnicima i porodicama rudara RMU Kakanj, Breza i Zenica obezbjedi mogućnost korištenja zdravstvenih usloga, a samim tim će se obezbjediti uslovi za pokretanje proizvodnog procesa u RMU Kakanj”, kaže Husić, koji poručuje kako se moraju tražiti rješenja koja su realna i moguća u ovom momentu.

Kakanjski rudari su, zbog nemogućnosti da ovjeravaju zdravstvene knjižice, jučer u prvoj smjeni stupili u radnički neposluh.