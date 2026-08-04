NK Čelik raspisao konkurs za sekretara omladinskog pogona

Nogometni klub Čelik Zenica raspisao je konkurs za izbor i imenovanje sekretara omladinskog pogona, a odluka je donesena na osnovu Statuta Kluba te odluke Upravnog odbora od 3. augusta 2026. godine.

Kako je navedeno u saopštenju, sekretar omladinskog pogona obavljat će administrativne i tehničko-operativne poslove neophodne za nesmetano funkcionisanje omladinskih selekcija, a za svoj rad odgovarat će generalnom direktoru, direktoru omladinskog pogona i koordinatoru omladinskog pogona.

Među ključnim zadacima budućeg sekretara nalaze se registracija igrača u skladu s propisima nadležnih saveza, koordinacija ljekarskih pregleda, organizacija prijevoza selekcija na službena i prijateljska putovanja, prijava utakmica nadležnim institucijama i savezima, kao i organizacija domaćih utakmica s administrativnog i operativnog aspekta.

Osoba izabrana na ovu funkciju bit će zadužena i za vođenje evidencije članova omladinskog pogona, realizaciju promotivnih i marketinških aktivnosti vezanih za Akademiju, saradnju s ostalim zaposlenicima Kluba te vođenje statističko-historijske evidencije svih omladinskih selekcija.

Kandidati moraju imati najmanje završenu srednju školu te vrlo dobro poznavanje rada u programima Microsoft Office, s posebnim naglaskom na Microsoft Excel.

Prednost pri izboru imat će članovi NK Čelik, kandidati s iskustvom u administrativnim poslovima u sportskim organizacijama, kao i oni koji poznaju propise Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine.

Prijave, uz biografiju, potrebno je dostaviti elektronskim putem na e-mail adrese [email protected] i [email protected]. Kandidati koji uđu u uži izbor naknadno će biti pozvani da dostave dokaze o državljanstvu, stručnoj spremi i radnom iskustvu.

Iz Kluba napominju da se neblagovremene i nepotpune prijave neće razmatrati, dok je konkurs otvoren 14 dana od dana objavljivanja.