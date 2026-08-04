Robijaši najavili prvo premijerligaško gostovanje nakon šest godina: Pjesma nikad nije prestala

Robijaši su se oglasili pred prvo premijerligaško gostovanje nakon šest godina.

Čelik je prošle sezone postao šampion Prve lige FBiH i tako se vratio u Premijer ligu BiH, a izuzetno bitan faktor u tom uspjehu su bili Robijaši , najvatreniji navijači crno-crvenih.

Oni su se oglasili pred meč prvog kola nove sezone, u kome će Zeničani gostovati Zrinjskom.

“Prošlo je šest godina otkako smo posljednji put s Čelikom krenuli na jedno premijerligaško gostovanje. Šest godina borbe, nervoze, neizvjesnosti i utakmica na terenima na kojima niko od nas nikada nije zamišljao da će gledati svoj klub. Ali gdje god je Čelik igrao, mi smo bili tu. Nekad nas je bilo više, nekad manje, ali pjesma nikad nije prestala. Bilo je trenutaka kada je izgledalo da se klub više nikada neće vratiti. Mnogi su ga već bili prežalili, a neki su samo čekali da se ugasi. Ipak, ostali su oni koji nisu znali i nisu mogli odustati.

Zbog takvih ljudi Čelik danas ponovo igra tamo gdje pripada. Došao je taj momenat da pjesma Robijaša ponovo odjekuje premijerligaškim terenima. Zbog toga u nedjelju idemo zbog svih onih godina koje smo izgubili. Zbog svakog kilometra koji smo prešli kroz niže lige. Zbog svakoga ko je ostao uz klub kada je bilo najteže. Za braću koji su ovaj dan sanjali, a neće ga dočekati s nama. Vrijeme je da ponovo krenu i stari Robijaši, ali i svi oni mlađi koji su odrasli slušajući priče o velikim gostovanjima i punim tribinama.

Ovaj put te priče neće slušati. Ovaj put će ih živjeti. Zato za nedjelju nema izgovora. Nema ostajanja kući i nema gledanja sa strane. Nakon svega što smo prošli, najmanje što možemo uraditi jeste biti uz svoj klub kada se ponovo vraća na veliku scenu. Šest godina smo čekali ovaj trenutak. Sada je vrijeme da cijela liga ponovo vidi ko su Robijaši i koliko Zenici znači Čelik.

Cijena prevoza iznosi 25 KM. Uplate će se vršiti u Shopu u periodu od 12:00 do 17:00. Vrijeme je da punimo do vrha i gostujuće sektore u Premijer ligi. Prvi na repertoaru je gornji sprat Bijelog brijega. SAMO SKLOPI OKICE, I ZOVI MI IME!”, stoji u saopštenju Robijaša.