Emina Jahović se oglasila nakon otkazivanja koncerta u Zenici: “Moje misli i molitve su uz vas”

– S velikom tugom obavještavam vas da se moj večerašnji koncert, planiran u okviru Zenica Summer Festa, otkazuje zbog tragične nesreće u kojoj je život izgubilo pet zeničkih planinara – napisala je Jahović.
U nastavku poruke uputila je riječi podrške porodicama i prijateljima stradalih.
– U ovim teškim trenucima, porodicama nastradalih, njihovim prijateljima i svima koji tuguju zbog ovog nenadoknadivog gubitka upućujem iskreno i najdublje saučešće.
Moje misli i molitve su uz vas. Neka vam ljubav, zajedništvo i sjećanje na vaše najmilije daju snagu da izdržite bol koju je nemoguće opisati riječima. Hvala vam na razumijevanju – poručila je Emina Jahović.
Podsjetimo, Organizacioni odbor Zenica Summer Festa danas je donio odluku o otkazivanju svih preostalih programskih sadržaja ovogodišnjeg festivala nakon tragedije na Elbrusu u kojoj je život izgubilo pet Zeničana – Nermin Talam, Denis Okanović, Alma Okanović, Almir Krivdić i Meliha Čaušević. U nesreći su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić.
Pjevačica Emina Jahović oglasila se na svom Instagram profilu nakon što je zbog tragedije na planini Elbrus otkazan njen večerašnji koncert u okviru Zenica Summer Festa.
U objavi je izrazila duboko saučešće porodicama pet planinara iz Zenice koji su izgubili živote te poručila da u ovakvim trenucima tuga nadilazi sve planirane događaje.
– S velikom tugom obavještavam vas da se moj večerašnji koncert, planiran u okviru Zenica Summer Festa, otkazuje zbog tragične nesreće u kojoj je život izgubilo pet zeničkih planinara – napisala je Jahović.
U nastavku poruke uputila je riječi podrške porodicama i prijateljima stradalih.
– U ovim teškim trenucima, porodicama nastradalih, njihovim prijateljima i svima koji tuguju zbog ovog nenadoknadivog gubitka upućujem iskreno i najdublje saučešće.
Moje misli i molitve su uz vas. Neka vam ljubav, zajedništvo i sjećanje na vaše najmilije daju snagu da izdržite bol koju je nemoguće opisati riječima. Hvala vam na razumijevanju – poručila je Emina Jahović.
Podsjetimo, Organizacioni odbor Zenica Summer Festa danas je donio odluku o otkazivanju svih preostalih programskih sadržaja ovogodišnjeg festivala nakon tragedije na Elbrusu u kojoj je život izgubilo pet Zeničana – Nermin Talam, Denis Okanović, Alma Okanović, Almir Krivdić i Meliha Čaušević. U nesreći su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić.
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