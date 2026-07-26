Šta se dešavalo na Elbrusu: Kemal je otišao po pomoć, Haris je ostao uz kolege

Bolom shrvani zbog velike planinarske nesreće na Elbrusu, u kojoj je među pet poginulih Zeničana bilo i dvoje njihovih članova, 20-ak pripadnika Gorske službe spašavanja Zenica okupili su ispred svojih prostorija u tom gradu.

Još u nevjerici, u tišini iščekuju nove vijesti iz Ruske Federacije, gdje se na liječenju u bolnici nalaze dvojica preživjelih njihovih članova, Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Oni su se uspjeli spasiti, a Vidimlić spusti te pozvati pomoć, dok je Adilović ostao kako bi bio uz kolege, od kojih je dvoje bilo bez svijesti.

Živote su, na kraju, izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, članovi GSS-a Zenica te dr. Meliha Čaušević (doktorica Kantonalne bolnice Zenica), Nermin Talam i Almir Krivdić – svi članovi Planinarskog društva Vedro iz Zenice.

Načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović u stalnom je kontakt s kolegama u Ruskoj Federaciji, a predsjednik ovog udruženja Dino Ahmetović kratko se obratio novinarima koji su ih posjetili.

“Ovo nije nesreća, ovo je tragedija, definitivno. Pet mladih ljudi je, na žalost, otišlo”, kazao je Ahmetović, te istakao da je ovo velika tragedija za Zenicu i cijelu državu Bosnu i Hercegovinu, ali i planinarsku zajednicu Balkana.

Demantirao je neke novinske navode da su u ekspediciji bili planinarski amateri. Sve su to, kako je naglasio, bili iskusni planinari i spasioci, koji su bili svjesni težine zadatka, ali koje je zahvatilo veliko nevrijeme te je okončano tragično.

Prvi su se, dodao je, problemi pojavili na 5.100 metara nadmorske visine, kada se vrijeme, u samo nekoliko trenutaka, od ljetnog dana pretvorilo u orkanske udare vjetra.

“Mi smo se bavili statistikom i ustanovili da je samo u zadnjih mjesec dana, bez ovih, naših pet prijatelja, živote izgubilo 10 planinara na Elbrusu”, istakao je Ahmetović.

Ahmetović je zahvalio svim nivoima vlasti, koje su brzo reagirale te se uključile u akciju podrške.

GSS Zenica je imala stalni kontakt s ovom, sedmočlanom ekspedicijom, te su već jutros, u jedan sat iza ponoći, dobili informaciju o toj nesreći.