Francuska i Maroko večeras otvaraju četvrtfinale Svjetskog prvenstva

Prvi četvrtfinalni susret Svjetskog prvenstva 2026. bit će odigran večeras, a za mjesto među četiri najbolje reprezentacije svijeta borit će se Francuska i Maroko.

Utakmica je na rasporedu u 22:00 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini, a igra se na Boston Stadiumu u Foxboroughu. Pobjednik ovog duela izborit će plasman u polufinale, gdje će igrati protiv boljeg iz susreta Španija – Belgija.

Francuska u ovaj meč ulazi kao jedan od glavnih favorita turnira, ali protivnik je reprezentacija koja je posljednjih godina pokazala da više ne pripada kategoriji iznenađenja. Maroko je na ovom Mundijalu potvrdio kontinuitet iz Katara 2022. godine, kada je upravo protiv Francuske zaustavljen u polufinalu.

Taj poraz od 2:0 ostao je važna tačka u novijoj historiji marokanskog fudbala, ali večerašnji duel dolazi u drugačijem kontekstu. Maroko više nije samo simpatična priča turnira, nego selekcija koja ima organizaciju, iskustvo i jasnu takmičarsku ambiciju.

Duel ima i dodatnu simboliku zbog dubokih historijskih, porodičnih i fudbalskih veza dvije zemlje. Veliki broj marokanskih reprezentativaca rođen je ili fudbalski formiran u Francuskoj, dok su Kylian Mbappe i Achraf Hakimi godinama bili saigrači i bliski prijatelji u Paris Saint-Germainu.

Maroko će večeras biti oslabljen jer Ismael Saibari najvjerovatnije propušta utakmicu zbog povrede zadnje lože. Riječ je o igraču koji je imao važnu ulogu u dosadašnjem toku turnira, uključujući golove u grupnoj fazi i važan penal protiv Nizozemske.

Selektor Maroka Mohamed Ouahbi poručio je uoči utakmice da njegov tim ne dolazi samo da bude učesnik četvrtfinala, nego da se ravnopravno suprotstavi Francuskoj i nastavi borbu za naslov prvaka svijeta.

S druge strane, Didier Deschamps predvodi Francusku u još jednoj završnici velikog takmičenja. Francuzi imaju iskustvo, individualni kvalitet i širinu, ali večerašnji susret nosi sve ono što nokaut fazu čini nepredvidivom: jedan detalj, jedna greška ili jedan potez mogu odlučiti utakmicu.

Nakon dana pauze, Mundijal večeras ponovo ulazi u ritam eliminacionih utakmica. Francuska želi potvrditi status favorita, a Maroko priliku da još jednom sruši granicu vlastitih ambicija.