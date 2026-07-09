Danas ispraćaj posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida u Srebrenici na putu ka Potočarima

Članovi porodica, kao i brojni građani ispratit će danas u 10 sati iz Visokog tabute s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari.

Planirano je da se kolona nakratko zaustavi u Ilijašu i Vogošći, te u Sarajevu i to ispred zgrade Predsjedništva BiH, Spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, pored pijace Markale te ispred Vijećnice.

Nakon toga će se uputiti prema Srebrenici gdje je planirano zaustavljanje ispred Gradske džamije, a potom ka Potočarima gdje će tabuti sa posmrtnim ostacima ubijenih žrtava biti dočekani u poslijepodnevnim satima.

Kao i prethodnih godina, očekuje se da će brojni građani izaći da isprate tužnu kolonu na njenom putu ka Potočarima, a ispred zgrade Predsjedništva BiH to učine članovi porodica, prijatelji, građani Sarajeva, zvaničnici svih nivoa vlasti u BiH, pojedini ambasadori i predstavnici međunarodnih organizacija, te predstavnici Islamske zajednice u BiH.

U tišini, koju prekine poneko jecaj, učenjem Fatihe ili na drugi prigodan način, te stavljanjem cvijeća na vozila koja prevoze tabute, odaju počast nevinim žrtvama i isprate ih na put ka Potočarima, gdje će biti ukopani brat pored brata, sin pored oca, rođak uz rođaka…

Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari biti će ukopani posmrtni ostaci deset žrtava genocida nad Bošnjacima”Sigurne zone UN-a”, počinjenog u julu 1995. godine.

Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić ranije je kazala Feni da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina.”Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim dvadesetim godinama i koji će tek sada naći konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica”, navela je Fazlić.

Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostali žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka česma, Budak, Glogova…

Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad (Zaim) Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina. Nestao je u julu 1995. na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo.

Najstarija žrtva je Ramo (Mustafa) Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica – Čančari. Bit će ukopan uz ranije ukopanog brata Jusu.

Deset žrtava čiji posmrtni ostaci će biti ukopani 11. jula ove godine u Potočarima su:

– Jusić (Zaim) Senad, rođen 1975. godine, imao je 20 godina kada je ubijen. Nestao u julu 1995. na području Bratunca, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo

– Baraković (Ramiz) Muriz, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Nestao na lokalitetu Zeleni Jadar u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2005. godine na lokalitetu Budak. Ranije je ukopan njegov brat Enver

– Musić (Edhem) Hamed, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Ubijen u ljeto 1995. na području Baljkovice, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Rahunići (Bratunac).

– Alić (Šemso) Ramo, rođen 1965. godine, imao je 30 godina kada je ubijen. Ubijen u Bratuncu 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u masovnoj grobnici Glogova 2001. godine.

– Osmanović (Osman) Muhidin, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao u Vlasenici u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Most na rijeci 2008. godine.

– Ćerimović (Rahman) Huso, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao na području Zvornika u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u Kamenici 2008. godine.

– Nukić (Suljo) Nuko, rođen 1957. godine, imao je 38 godina kada je ubijen. Nestao u Vlasenici u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Jelovačka česma 2002. godine. Bit će ukopan uz svoja četiri amidžića.

– Gušter (Alija) Ahmet, rođen 1954. godine, imao je 41 godinu kada je ubijen. Nestao na području Vlasenice, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Turalići (Vlasenica).

– Kunić (Omer) Asim, rođen 1953. godine, imao je 42 godine kada je ubijen. Ubijen na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2006. godine iz masovne grobnice Kamenica – Čančari.

– Dautović (Mustafa) Ramo, rođen 1939. godine, imao je 56 godina kada je ubijen. Nestao na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine iz masovne grobnice Kamenica – Čančari.

Fazlić je kazala da Institut za nestale osobe BiH nastavlja potragu za 900 žrtava genocida kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni.