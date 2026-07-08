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Amer Mašetić u NK Čeliku i naredne sezone

Amer Mašetić u NK Čeliku i naredne sezone

Defanzivac Čelika Amer Mašetić će i naredne sezone biti član ekipe iz Zenice, potvrdio je njegov agent Miloš Galin na društvenim mrežama.

Amer Mašetić je jedan od najstandarnijih fudbalera ekipe Čelika iz Zenice te će produžetak ugovora sa novim premijerligašem biti sjajna vijest za sve navijače sa stadiona Bilino polje.

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Miloš Galin, agent provjerenog defanzivca je na svojim društvenim mrežama potvrdio da Mašetić ostaje u Zenici još jednu sezonu.

Kako se navodilo ranije, defanzivac je imao ponude da nastavi karijeru van granica BiH, ali će ipak i naredne sezone biti član ekipe Bojana Regoje.

Defanzivac Čelika Amer Mašetić će i naredne sezone biti član ekipe iz Zenice, potvrdio je njegov agent Miloš Galin na društvenim mrežama.

Amer Mašetić je jedan od najstandarnijih fudbalera ekipe Čelika iz Zenice te će produžetak ugovora sa novim premijerligašem biti sjajna vijest za sve navijače sa stadiona Bilino polje.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zenica 08.07.2026
Milsami trenirao na Bilinom polju u Zenici pred duel s Veležom
Bilino Polje
Zenica 07.07.2026
Velež u četvrtak na Bilinom polju igra protiv moldavskog Milsamija
NK Celik Robijasi
Zenica 06.07.2026
Čelik saznao raspored po povratku u elitu: Premijerligaška sezona počinje gostovanjem u Mostaru

Miloš Galin, agent provjerenog defanzivca je na svojim društvenim mrežama potvrdio da Mašetić ostaje u Zenici još jednu sezonu.

Kako se navodilo ranije, defanzivac je imao ponude da nastavi karijeru van granica BiH, ali će ipak i naredne sezone biti član ekipe Bojana Regoje.

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IzvorMeridian sport

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