Velež se oglasio o FIFA zabrani: Kazna je plaćena

FK Velež pred novu sezonu suočio se sa velikim problemom, a to je FIFA-ina zabrana registracije novih igrača.

Velež se na crnoj listi svjetske kuće fudbala nalazi od 3. juna, te nova pojačanja koja su pristigla nisu uspjel registrovati za prvi meč protiv Milsamija u kvalifikacijama za Ligu konferencija.

Sada su se Rođeni oglasili zvaničnim saopštenjem, gdje su napomenuli da je kazna uredno plaćena, ali da se zeleno svjetlo još uvijek čeka iz administrativnih razloga FIFA-e.

“Fudbalski klub “Velež” Mostar obavještava javnost da je Klub trenutno predmet administrativnog postupka pred FIFA-om, usljed kojeg je izrečena privremena zabrana registracije novih igrača.

Predmetni postupak odnosi se na administrativno usklađivanje koje potiče iz perioda od prije približno četiri godine. Prema informacijama kojima Klub raspolaže, riječ je o ranijoj navodno komunikaciji između FIFA-e i FK “Velež” Mostar, u okviru koje je bilo potrebno dostaviti određena očitovanja i dokumentaciju. Prema evidenciji FIFA-e, tražena očitovanja nisu dostavljena u predviđenim rokovima, dok FK “Velež” Mostar ističe da predmetna obavještenja i zahtjeve nije formalno zaprimio, zbog čega nije bio u mogućnosti blagovremeno postupiti po njima.

Odmah po saznanju za izrečenu mjeru, FK “Velež” Mostar je, putem svog pravnog tima i angažovanih punomoćnika, poduzeo sve neophodne aktivnosti radi otklanjanja administrativnih prepreka i ispunjavanja svih zahtjeva FIFA-e.

Možemo potvrditi da je sva relevantna dokumentacija zatražena u okviru postupka dostavljena FIFA-i, da je uredno zaprimljena i proslijeđena na dalju obradu. Također, Klub je prije dvadeset dana izvršio uplatu izrečene novčane kazne, čime su ispunjene sve obaveze koje su bile u njegovoj nadležnosti.

Nakon izvršenja svih obaveza od strane Kluba, dobili smo potvrdu da su ispunjeni uslovi za okončanje postupka te da se isti nalazi u završnoj fazi pred nadležnim tijelima FIFA-e. Donošenje konačne odluke i ukidanje privremene zabrane registracije igrača sada je isključivo u nadležnosti FIFA-e.

Prema informacijama kojima raspolažemo, donošenje konačne odluke traje duže od očekivanog zbog usporenog rada nadležnih tijela FIFA-e tokom održavanja Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama. FK “Velež” Mostar je u svakodnevnoj komunikaciji sa nadležnim službama FIFA-e i putem svih raspoloživih kanala ulaže maksimalne napore kako bi postupak bio okončan u najkraćem mogućem roku.

S obzirom na to da je postupak bio u toku, Klub se do sada nije mogao javno oglašavati niti iznositi detalje, kako ne bi ugrozio njegovo nesmetano vođenje i konačno okončanje. Upravo zbog toga javnost ranije nije bila upoznata sa svim okolnostima ovog predmeta.

FK “Velež” Mostar zahvaljuje svojim članovima, navijačima, partnerima i prijateljima Kluba na ukazanom povjerenju, razumijevanju i kontinuiranoj podršci. Uvjereni smo da će postupak uskoro biti uspješno okončan te da će privremena zabrana registracije igrača biti ukinuta, a javnost će o svim novim i relevantnim informacijama biti blagovremeno obaviještena”, poručili su iz kluba.