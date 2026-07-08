Roditelji preminule djevojčice: “Nećemo stati dok ne ispunimo obećanje našoj curici”

Roditelji preminule šestogodišnje djevojčice Reyhann oglasili su se emotivnom objavom na društvenim mrežama u kojoj su iznijeli svoju verziju događaja koji su prethodili smrti njihove kćerke. U objavi su iznijeli niz ozbiljnih tvrdnji o postupanju zdravstvenih ustanova u Brčko distriktu te poručili da neće odustati od borbe da se utvrdi odgovornost za ono što se dogodilo.

Napominjemo da se radi o tvrdnjama roditelja koje u ovom trenutku nisu nezavisno potvrđene, niti su se zdravstvene ustanove koje se spominju u objavi javno oglasile povodom njihovih navoda.

Na početku objave roditelji su zahvalili svim ljudima koji su im proteklih dana slali poruke podrške i saučešća.

Majka navodi da je obdukcija obavljena u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla na zahtjev glavne načelnice i konzilija ljekara koji su, kako tvrdi, pokušali spasiti život njihove djevojčice.

Prema njenim riječima, upravo su ljekari u Tuzli bili prvi koji su reagovali nezadovoljni stanjem u kojem je djevojčica stigla u tu zdravstvenu ustanovu. Tvrdi da je dijete dovezeno bez pratnje saniteta i doktora, bez odgovarajuće terapije, sa tjelesnom temperaturom od 41 stepen, uz samo jedan nalaz i kratku pisanu dokumentaciju o prethodnom liječenju.

Majka opisuje da je porodica od utorka poslijepodne do srijede ujutro obilazila različite zdravstvene ustanove, navodeći da su ih slali od jedne do druge službe, s jednog sprata na drugi, dok se, kako tvrdi, niko nije odlučio na konkretne korake koji bi pomogli njihovom djetetu.

Prema njenim navodima, djevojčica je nakon pregleda vraćena kući uz jednu dozu Urbazona, sirup protiv temperature i antibiotik, uz uvjeravanja da će otok splasnuti, temperatura proći i da narednog jutra treba izvaditi pokvareni zub.

Majka tvrdi da se stanje njihove kćerke tokom noći dramatično pogoršavalo. Navodi da se otok proširio na cijelu lijevu stranu lica, da joj se zatvorilo oko, da je sve teže disala, govorila i gutala, te da je postajala polusvjesna.

Ističe da je i sama posumnjala na alergijsku reakciju te da je o tome obavijestila ljekare, ali tvrdi da niko nije pokušao primijeniti dodatnu hitnu terapiju niti detaljnije ispitati uzrok pogoršanja.

Kako navodi, djevojčica je imala izrazito otečenu usnu šupljinu, jezik joj je bio pomjeren, a u ustima su se pojavile rane iz kojih je curio sadržaj. Zbog otoka, tvrdi majka, nije mogla ni otvoriti usta kako bi joj bio obavljen običan pregled grla.

Roditelji tvrde da tokom pregleda nisu urađeni brisevi grla, nosa niti usne šupljine, iako smatraju da je upravo to moglo pomoći u ranijem otkrivanju uzroka bolesti.

U objavi majka navodi da je od samog početka osjećala da se radi o ozbiljnom stanju zbog čega je, kako tvrdi, privatno dokumentovala gotovo cijeli tok događaja fotografijama i videosnimcima.

Opisuje i dramatične trenutke kada je porodica krenula prema Tuzli, navodeći da je uz nju cijelo vrijeme bio suprug kojem je, prema njenim riječima, zbog svega pozlilo, dok su njeni roditelji vozili automobil prema UKC Tuzla u strahu za život svoje unuke.

Majka navodi da je Reyhann do tada bila zdravo, napredno i veselo dijete koje gotovo nikada nije odlazilo ljekaru, osim zbog ospica.

Prema njenim tvrdnjama, upravo nakon ospica počeli su problemi sa oticanjem zuba i desni, zatim obraza i cijele lijeve strane lica, uz visoku temperaturu, otežano disanje, govor i gutanje. Tvrdi i da je zbog visoke temperature došlo do otvaranja rana u usnoj šupljini koje su pucale, krvarile i gnojile.

Roditelji dalje navode da su u UKC Tuzla uzeta dva brisa kako bi se što prije pokušao utvrditi uzrok infekcije. Majka tvrdi da je tada utvrđeno prisustvo bakterije Streptococcus pneumoniae (pneumokok), odnosno streptokoka, za koju vjeruje da se izuzetno brzo proširila organizmom njihove kćerke i dovela do otkazivanja organa.

“Obećala sam svojoj curici da neću stati dok više nijedno dijete ne umre na ovakav način i dok nijedan roditelj ne prođe ono što smo mi prošli”, navela je majka u svojoj objavi.

Ona također tvrdi da nakon smrti njihove djevojčice niko iz zdravstvenih ustanova koje proziva nije kontaktirao porodicu niti izrazio saučešće.

Na kraju objave roditelji pozivaju druge roditelje da pažljivo prate simptome bolesti kod djece, bez obzira na njihov vakcinalni status, te da insistiraju na detaljnim pregledima kada primijete ozbiljno pogoršanje zdravstvenog stanja. Majka navodi i da je naknadno pronašla informacije prema kojima bi, po njenom mišljenju, u pojedinim slučajevima trebalo uraditi bris grla radi utvrđivanja uzročnika infekcije.

Roditelji su u objavi označili više zdravstvenih ustanova u Brčko distriktu te poručili da će pravnim putem nastaviti tražiti odgovore i odgovornost za smrt svoje kćerke.

Podsjećamo, nadležne institucije ranije su saopćile da je povodom smrti djevojčice naređena obdukcija. U trenutku objavljivanja ovog teksta zdravstvene ustanove koje roditelji prozivaju nisu se javno oglasile povodom njihovih navoda. Ukoliko dostave odgovor, objavit ćemo ga u cijelosti.