Egipat traži istragu FIFA-e nakon drame protiv Argentine

Kontroverze sa Svjetskog prvenstva 2026 ne jenjavaju. Nakon višednevnih rasprava o suđenju u utakmici osmine finala između Argentine i Egipta, cijela priča dobila je i službenu dimenziju – Nogometni savez Egipta podnio je zvaničnu žalbu FIFA-i zbog, kako navodi, niza ozbiljnih sudijskih propusta koji su direktno uticali na eliminaciju njihove reprezentacije.

Egipćani smatraju da su oštećeni u susretu koji je Argentina dobila rezultatom 3:2 nakon velikog preokreta. Posebno su sporne dvije situacije koje su odmah nakon utakmice izazvale burne reakcije među navijačima, analitičarima i bivšim sudijama.

Prva se odnosi na poništen pogodak Mostafe Zika u drugom poluvremenu. Nakon VAR intervencije pogodak nije priznat zbog procijenjenog prekršaja Marwana Attije na početku akcije, iako u Egiptu smatraju da nije bilo elemenata za takvu odluku.

Druga, još spornija situacija dogodila se neposredno prije pobjedonosnog gola Argentine. Egipćani tvrde da je Mohamed Salah bio fauliran u kaznenom prostoru, ali da VAR nije intervenisao, nakon čega je uslijedio napad iz kojeg je Enzo Fernandez postigao pogodak vrijedan plasmana u četvrtfinale.

Zbog svega toga Egipatski nogometni savez od FIFA-e traži pokretanje istrage te da francuski sudija François Letexier i njegov tim više ne budu delegirani na utakmice do kraja Svjetskog prvenstva. U žalbi se navodi i da je Egipat prije same utakmice izrazio zabrinutost zbog izbora glavnog arbitra.

Nezadovoljstvo nije ostalo samo na zvaničnoj žalbi. Selektor Hossam Hassan odmah nakon utakmice žestoko je kritikovao suđenje, poručivši da je njegov tim “pokraden” i sugerisao da su pojedine odluke išle u korist Argentine. Njegove izjave izazvale su veliku pažnju svjetskih medija, a tokom same utakmice zaradio je i žuti karton zbog protesta prema sudijama.

Posebno zanimljivo je što se polemika nije zadržala samo na Egiptu. Pojedini bivši međunarodni arbitri ocijenili su da je VAR bio nedosljedan, ističući da je kod poništenog egipatskog gola intervenisao zbog prekršaja u začetku akcije, dok u situaciji koja je prethodila pobjedonosnom pogotku Argentine nije smatrao potrebnim da pozove glavnog sudiju na pregled snimka.

Za sada iz FIFA-e nema službenog odgovora na zahtjeve Egipatskog nogometnog saveza.