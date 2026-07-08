Momčilo Perišić pušten na slobodu

Nekadašnji načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić pušten je na slobodu nakon što je odslužio više od dvije trećine četvorogodišnje zatvorske kazne na koju je bio osuđen zbog špijunaže, potvrdio je advokat Novak Lukić za RTS.

Apelacioni sud u Beogradu je 2022. godine pravosnažno osudio Perišića na četiri godine zatvora zbog odavanja državne tajne, odnosno predaje povjerljivih vojnih dokumenata službeniku Ambasade SAD.

Ovaj sud je time preinačio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu kojom je Perišić bio osuđen na tri godine zatvora zbog krivičnog djela špijunaža.

Apelacioni sud je u obrazloženju naveo da je kaznu Perišiću povećao imajući u vidu više visokih funkcija koje je Perišić obavljao u najvišim organima vlasti i da je kao njihov nosilac “u jačem stepenu bio dužan da čuva temeljne vrednosti na kojima počiva pravni sistem i bezbednost države”.

Postupak u ovom slučaju pokrenulo je nekadašnje vojno pravosuđe u martu 2002. godine, ali se Perišić tada pozvao na poslanički imunitet.

Ponovo je aktiviran 2004. godine, ali je već naredne godine prekinut zbog Perišićevog odlaska u Haški tribunal, gdje mu je suđeno za ratne zločine, što je okončano 2013. godine oslobađajućom presudom.

Postupak za špijunažu je ponovo aktiviran 2014. godine.

Perišić je bio uhapšen 14. marta 2002. godine u restoranu na periferiji Beograda, pod sumnjom za “odavanje poverljivih informacija američkom obavještajcu DŽonu Nejboru”, koji se tada pozvao na diplomatski imunitet.