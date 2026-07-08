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Silva Mirvić novi je trener seniorki KK Jumper Taurus

Silva Mirvić novi je trener seniorki KK Jumper Taurus

Ženski košarkaški klub Jumper Taurus iz Zenice predstavio je veliko pojačanje uoči nove sezone. Novi glavni trener seniorskog tima za sezonu 2026/2027 bit će Silva Mirvić, jedno od najpoznatijih imena bosanskohercegovačke i regionalne ženske košarke.

Iz kluba ističu da njen dolazak predstavlja važan korak u daljem razvoju Jumpera, naglašavajući da žele nastaviti graditi klub zasnovan na profesionalnom radu, razvoju mladih igračica i stvaranju pobjedničkog mentaliteta.

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Silva Mirvić iza sebe ima bogatu igračku karijeru. Kao članica seniorske reprezentacije Jugoslavije osvojila je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Izraelu 1991. godine, dok je s reprezentacijom Bosne i Hercegovine stigla do zlatne medalje na Mediteranskim igrama u francuskom Montpellieru 1993. godine.

U Jumperu vjeruju da će njeno iskustvo, autoritet i stručnost predstavljati veliki iskorak za seniorsku ekipu.

– Dolaskom Silve Mirvić, KK Jumper Taurus dobija lidera koji razumije šta znači nositi odgovornost, graditi tim i voditi ga ka najvećim ciljevima. Uvjereni smo da će njena stručnost, energija i vizija biti snažan pokretač daljeg razvoja našeg kluba i inspiracija svakoj igračici koja obuče dres Jumpera – poručili su iz zeničkog kluba.

Dodaju da pred klubom slijede novi izazovi i ciljevi, uz uvjerenje da će zajedno nastaviti graditi klub na koji će Zenica i Bosna i Hercegovina biti ponosni.

Ženski košarkaški klub Jumper Taurus iz Zenice predstavio je veliko pojačanje uoči nove sezone. Novi glavni trener seniorskog tima za sezonu 2026/2027 bit će Silva Mirvić, jedno od najpoznatijih imena bosanskohercegovačke i regionalne ženske košarke.

Iz kluba ističu da njen dolazak predstavlja važan korak u daljem razvoju Jumpera, naglašavajući da žele nastaviti graditi klub zasnovan na profesionalnom radu, razvoju mladih igračica i stvaranju pobjedničkog mentaliteta.

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Pročitajte i ovo
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Silva Mirvić iza sebe ima bogatu igračku karijeru. Kao članica seniorske reprezentacije Jugoslavije osvojila je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Izraelu 1991. godine, dok je s reprezentacijom Bosne i Hercegovine stigla do zlatne medalje na Mediteranskim igrama u francuskom Montpellieru 1993. godine.

U Jumperu vjeruju da će njeno iskustvo, autoritet i stručnost predstavljati veliki iskorak za seniorsku ekipu.

– Dolaskom Silve Mirvić, KK Jumper Taurus dobija lidera koji razumije šta znači nositi odgovornost, graditi tim i voditi ga ka najvećim ciljevima. Uvjereni smo da će njena stručnost, energija i vizija biti snažan pokretač daljeg razvoja našeg kluba i inspiracija svakoj igračici koja obuče dres Jumpera – poručili su iz zeničkog kluba.

Dodaju da pred klubom slijede novi izazovi i ciljevi, uz uvjerenje da će zajedno nastaviti graditi klub na koji će Zenica i Bosna i Hercegovina biti ponosni.

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IzvorZenit.ba

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