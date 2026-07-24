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Ruski Gazprom povećao nabavnu cijenu plina Energoinvestu za 14 posto

Ruski Gazprom povećao nabavnu cijenu plina Energoinvestu za 14 posto

Plin GAS
Foto: Ilustracija

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić (SDP) objavio je da ruski dobavljač plina Gazprom Export povećava nabavnu cijenu plina za 14 posto.

Lakić je naveo da upravo ovakva cjenovna politika ruskog dobavljača samo dodatno potvrđuje neophodnost pronalaska alternativnog pravca za snabdijevanje plinom.

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“Ruski Gazprom Export povećao je Energoinvestu nabavnu cijenu prirodnog gasa za 14,42 posto za treći kvartal ove godine, te će ona iznositi 0,99019 KM/Sm³. Riječ je o cijeni koju određuje prodavac i na koju Energoinvest ne može utjecati”, napisao je Lakić.

Objašnjavajući proceduru formiranja cijene, Lakić je naveo:

“Upravo ovakav jednostran odnos, u kojem jedan prodavac diktira cijenu bez mogućnosti utjecaja kupca, dodatno potvrđuje ispravnost odluke da osiguramo alternativni pravac i dodatne izvore snabdijevanja plinom”.

Upravo ovaj potez mogao bi dovesti do lančane reakcije i poskupljenja plina i za domaćinstva.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić (SDP) objavio je da ruski dobavljač plina Gazprom Export povećava nabavnu cijenu plina za 14 posto.

Lakić je naveo da upravo ovakva cjenovna politika ruskog dobavljača samo dodatno potvrđuje neophodnost pronalaska alternativnog pravca za snabdijevanje plinom.

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“Ruski Gazprom Export povećao je Energoinvestu nabavnu cijenu prirodnog gasa za 14,42 posto za treći kvartal ove godine, te će ona iznositi 0,99019 KM/Sm³. Riječ je o cijeni koju određuje prodavac i na koju Energoinvest ne može utjecati”, napisao je Lakić.

Objašnjavajući proceduru formiranja cijene, Lakić je naveo:

“Upravo ovakav jednostran odnos, u kojem jedan prodavac diktira cijenu bez mogućnosti utjecaja kupca, dodatno potvrđuje ispravnost odluke da osiguramo alternativni pravac i dodatne izvore snabdijevanja plinom”.

Upravo ovaj potez mogao bi dovesti do lančane reakcije i poskupljenja plina i za domaćinstva.

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IzvorKlix.ba

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