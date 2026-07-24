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U akciji SIPA-e priveden Zvjezdan Misimović, sumnja se na pranje novca prilikom transfera igrača

U akciji SIPA-e priveden Zvjezdan Misimović, sumnja se na pranje novca prilikom transfera igrača

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) od jutros provode pretrese na području Banje Luke i Gradiške u okviru istrage koja se odnosi na sumnju u počinjenje krivičnih djela zloupotreba službenog položaja odgovornog lica i pranje novca.

Meta akcija je predsjednik Upravnog odbora Fudbalskog kluba Borac Zvjezdan Misimović. On je priveden u prostorije SIPA-e u Banjoj Luci gdje će biti ispitan.

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Kako saznaje Klix.ba, policijski službenici su izvršili pretres njegovog stana i vozila u Banjoj Luci te kuća u Gradiški.

Sumnja se na zloupotrebu položaja i pranje novca prilikom realizacije jednog transfera. Prema nezvaničnim informacijama do kojih smo došli, radi se o iznosu od 400.000 KM.

Kako je za Klix.ba potvrdila glasnogovornica SIPA-e Jelena Miovčić, pretresi se vrše na ukupno četiri lokacije po naredbi Osnovnog suda u Banjoj Luci.

“U pitanju su pretresi na ukupno četiri lokacije, po naredbi Osnovnog suda u Banjoj Luci. Krivična djela zloupotreba položaja odgovornog lica i pranje novca propisana su Krivičnim zakonikom Republike Srpske. Aktivnosti su u toku. O imenima, lokacijama i detaljima u ovom momentu ne možemo govoriti”, kazala je Miovčić za Klix.ba.

Iz SIPA-e za sada nisu saopćili više informacija o osobama obuhvaćenim istragom niti o predmetu zbog kojeg se provode pretresi, ističući da će više detalja biti poznato nakon okončanja operativnih aktivnosti.

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) od jutros provode pretrese na području Banje Luke i Gradiške u okviru istrage koja se odnosi na sumnju u počinjenje krivičnih djela zloupotreba službenog položaja odgovornog lica i pranje novca.

Meta akcija je predsjednik Upravnog odbora Fudbalskog kluba Borac Zvjezdan Misimović. On je priveden u prostorije SIPA-e u Banjoj Luci gdje će biti ispitan.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 24.07.2026
Isplata regresa za 8.564 zaposlenika u institicijama ZDK-a 14. augusta
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Tri osobe uhapšene u Zenici zbog sumnje na posjedovanje opojnih droga

Kako saznaje Klix.ba, policijski službenici su izvršili pretres njegovog stana i vozila u Banjoj Luci te kuća u Gradiški.

Sumnja se na zloupotrebu položaja i pranje novca prilikom realizacije jednog transfera. Prema nezvaničnim informacijama do kojih smo došli, radi se o iznosu od 400.000 KM.

Kako je za Klix.ba potvrdila glasnogovornica SIPA-e Jelena Miovčić, pretresi se vrše na ukupno četiri lokacije po naredbi Osnovnog suda u Banjoj Luci.

“U pitanju su pretresi na ukupno četiri lokacije, po naredbi Osnovnog suda u Banjoj Luci. Krivična djela zloupotreba položaja odgovornog lica i pranje novca propisana su Krivičnim zakonikom Republike Srpske. Aktivnosti su u toku. O imenima, lokacijama i detaljima u ovom momentu ne možemo govoriti”, kazala je Miovčić za Klix.ba.

Iz SIPA-e za sada nisu saopćili više informacija o osobama obuhvaćenim istragom niti o predmetu zbog kojeg se provode pretresi, ističući da će više detalja biti poznato nakon okončanja operativnih aktivnosti.

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IzvorKlix.ba

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