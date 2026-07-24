Čelik obnovio spomen-ploču i restaurirao pehar Mitropa kupa uoči premijerligaške sezone (FOTO)

Nogometni klub Čelik Zenica iskoristio je ljetnu pauzu kako bi sačuvao dio svoje bogate historije, realizujući aktivnosti koje imaju poseban simbolički značaj za klub i njegove navijače.

Uoči početka povratničke sezone u WWin Premijer ligi Bosne i Hercegovine obnovljena je spomen-ploča posvećena poginulim igračima i navijačima NK Čelik koji su svoje živote dali u odbrani Bosne i Hercegovine. Ovim činom klub je još jednom odao počast onima koji su ostavili neizbrisiv trag, kako u historiji Čelika, tako i u odbrani domovine.

Istovremeno, restauriran je i pehar Mitropa kupa iz 1972. godine, jednog od najvećih trofeja u historiji zeničkog kluba. Nakon restauracije, pehar je vraćen u svoju izvornu srebrnu boju, čime je sačuvan vrijedan dio sportske baštine NK Čelik.

Iz kluba ističu da su željeli upravo pred početak nove premijerligaške sezone na simboličan način odati priznanje slavnoj prošlosti i svima koji su gradili historiju zeničkog velikana.

“Klub koji čuva svoju prošlost, sigurnije gradi svoju budućnost”, poručili su iz NK Čelik Zenica.

Ovim potezima Čelik je još jednom pokazao da, uz sportske ambicije u povratničkoj sezoni među najboljim bh. klubovima, posebnu pažnju posvećuje očuvanju tradicije i vrijednosti koje su decenijama oblikovale identitet kluba.