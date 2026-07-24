Velež u Slovačkoj poražen bizarnim jedanaestercem, uzvrat za sedam dana u Zenici

Nogometaši Veleža sinoć su na gostovanju kod Dunajske Strede minimalno poraženi (0:1) u prvoj utakmici 2. pretkola Konferencijske lige.

Nakon što su s ukupnih 2:1 eliminirali moldavski Milsami, Mostarci su u Slovačkoj, u svojoj 41. europskoj utakmici, odigrali solidnu partiju, no koštala ih je nesvakidašnja nesmotrenost defanzivca Anesa Omerovića.

Trener Ibro Rahimić na travnjak MOL Arene poslao je sastav koje su dijelom skrojile ozljede i izostanak novih igrača koje klub zbog ranijih dugovanja još ne može registrirati, a među tih startnih jedanaest našli su se Ribić, Abdullah, Nukić, Hrkać, Spahić, Salčin, Mešić, Omerović, Duranović, Babić i Stojanović.

U prvom poluvremenu viđen je slab nogomet s nešto izraženijom inicijativom Slovaka i bez izrazitih prilika, što se u nastavku tek donekle promijenilo.

Najveća promjena dogodila se pak u 60. minuti kada je vratar Veleža Faris Ribić dodao loptu Anesu Omeroviću, a ovaj ju misleći da se radi o gol autu prihvatio rukama, što je rezultiralo bizarnim kaznenim udarcem za domaćina.

Jedanaesterac je realizirao Giori Gagua, na što je Velež odgovorio izglednom prilikom Đanija Salčina, koji je bio neprecizan, što je praktički bilo sve vrijedno spomena u završnici.

Uzvrat se za sedam dana igra u Zenici.