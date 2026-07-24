Isplata regresa za 8.564 zaposlenika u institicijama ZDK-a 14. augusta

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je na današnjem zasjedanju odluku o isplati regresa zaposlenima u institucijama tog kantona za 2026. godinu, koji će biti isplaćen u iznosu od 853 KM, kazala je ministrica finansija Dženana Čišija.

Regres će, najavila je, biti isplaćen 14. augusta ove godine. Vlada ZDK će za ovu namjenu izdvojiti 7.305.092 KM.

“Donesena je isplata regresa za sve zaposlenike ZDK-a. Radi se o 8.564 zaposlenika. Iznos regresa je 50 posto prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjem podatku, a što je za ovu godinu 853 KM”, kazala je Čišija.

Zaposlenici ustanova kulture u tom kantonu, čiji su osnivači lokalne zajednice, ali za koje sredstva za plaće osigurava Vlada ZDK, finansiraju se iz transfera Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta te Ministarstva rada, socijelne politike i izbjeglica.

“Njihov iznos regresa ide po transferu. Ovo je samo za uposlenike u organima uprave, Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ministarstva unutrašnjih poslova”, kazala je Čišija.