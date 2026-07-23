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U BNP Zenica sumiraju završenu sezonu: Razloga za zadovoljstvo ima, ali i planova za novu

U BNP Zenica sumiraju završenu sezonu: Razloga za zadovoljstvo ima, ali i planova za novu

Bosansko narodno pozorište Zenica
Bosansko narodno pozorište Zenica

Bosansko narodno pozorište Zenica uspješno je okončalo 76. umjetničku sezonu. Brojna gostovanja, reprizne izvedbe i festivalska učešća obilježili su godinu iza njih, dok su pripreme za novu sezonu već u toku, javlja Federalna TV.

Već 76 godina Bosansko narodno pozorište Zenica nije samo mjesto izvođenja predstava – već prostor u kojem se otvaraju pitanja o društvu, čovjeku i vremenu u kojem živimo. Kao jedina profesionalna pozorišna kuća u Zeničko-dobojskom i Srednjobosanskom kantonu, često je izazivalo različite reakcije, ali je ostajalo dosljedno ideji pozorišta kao mjesta slobode, umjetnosti i dijaloga.

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Brojna gostovanja, desetine repriznih izvođenja i učešća na domaćim i međunarodnim festivalima, uz zapažene rezultate, obilježili su sezonu Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.

“Ova sezona je bogata što se tiče premijernih izvedbi jer smo ih imali ukupno 11, tri su bile u okviru festivala The Sexual Theatre, koji je održan na početku 76. sezone, ostvarili smo 10 festivalskih učešća, sa kojih smo dobili 4 nagrade”, pojasnila je Merima Handanović, glasnogovornica BNP Zenica.

Od bezvremenskih klasika do predstava inspirisanih savremenim društvenim temama, repertoar je publici ponudio različite poglede na svijet u kojem živimo.

“Mi imamo umjetnički savjet koji vijeća, čita tekstove, razmišlja o autorima i rediteljima koji bi bili zanimljivi da budu postavljeni na scenu BNP-a i na taj način većinom funkcioniše scena za odrasle”, dodaje Handanović.

Savremeni pristup marketingu i kontinuiran rad na odnosu sa publikom doprinijeli su tome da zeničko pozorište danas zauzima zavidnu poziciju na bh. teatarskoj sceni.

“I ove godine uvesti vjerovatno još jednu novinu, a to je mogućnost kupnje ulaznica, osim postojećih online i uživo i u samoj zgradi pozorišta, da će se moći ulaznice kupovati i plaćati kartično”, kazao je Elvir Škiljo, šef Marketing službe BNP Zenica.

Već četvrt stoljeća ova pozorišna kuća kroz Festival bosanskohercegovačke drame njeguje domaće dramsko stvaralaštvo i pruža prostor autorima da pišu i stvaraju na svom jeziku.

“Festival koji je pomjeren sa maja mjeseca na septembar će početi 14. septembra, mi ćemo u narednih 10-ak dana objaviti zvaničan program i raspored”, navodi Škiljo.

Dok se spušta zavjesa na još jednu uspješnu sezonu, u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica već je u pripremi nova, jer priče igrane na daskama koje život znače uvijek iznova pronalaze put do svoje publike.

Bosansko narodno pozorište Zenica uspješno je okončalo 76. umjetničku sezonu. Brojna gostovanja, reprizne izvedbe i festivalska učešća obilježili su godinu iza njih, dok su pripreme za novu sezonu već u toku, javlja Federalna TV.

Već 76 godina Bosansko narodno pozorište Zenica nije samo mjesto izvođenja predstava – već prostor u kojem se otvaraju pitanja o društvu, čovjeku i vremenu u kojem živimo. Kao jedina profesionalna pozorišna kuća u Zeničko-dobojskom i Srednjobosanskom kantonu, često je izazivalo različite reakcije, ali je ostajalo dosljedno ideji pozorišta kao mjesta slobode, umjetnosti i dijaloga.

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Brojna gostovanja, desetine repriznih izvođenja i učešća na domaćim i međunarodnim festivalima, uz zapažene rezultate, obilježili su sezonu Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.

“Ova sezona je bogata što se tiče premijernih izvedbi jer smo ih imali ukupno 11, tri su bile u okviru festivala The Sexual Theatre, koji je održan na početku 76. sezone, ostvarili smo 10 festivalskih učešća, sa kojih smo dobili 4 nagrade”, pojasnila je Merima Handanović, glasnogovornica BNP Zenica.

Od bezvremenskih klasika do predstava inspirisanih savremenim društvenim temama, repertoar je publici ponudio različite poglede na svijet u kojem živimo.

“Mi imamo umjetnički savjet koji vijeća, čita tekstove, razmišlja o autorima i rediteljima koji bi bili zanimljivi da budu postavljeni na scenu BNP-a i na taj način većinom funkcioniše scena za odrasle”, dodaje Handanović.

Savremeni pristup marketingu i kontinuiran rad na odnosu sa publikom doprinijeli su tome da zeničko pozorište danas zauzima zavidnu poziciju na bh. teatarskoj sceni.

“I ove godine uvesti vjerovatno još jednu novinu, a to je mogućnost kupnje ulaznica, osim postojećih online i uživo i u samoj zgradi pozorišta, da će se moći ulaznice kupovati i plaćati kartično”, kazao je Elvir Škiljo, šef Marketing službe BNP Zenica.

Već četvrt stoljeća ova pozorišna kuća kroz Festival bosanskohercegovačke drame njeguje domaće dramsko stvaralaštvo i pruža prostor autorima da pišu i stvaraju na svom jeziku.

“Festival koji je pomjeren sa maja mjeseca na septembar će početi 14. septembra, mi ćemo u narednih 10-ak dana objaviti zvaničan program i raspored”, navodi Škiljo.

Dok se spušta zavjesa na još jednu uspješnu sezonu, u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica već je u pripremi nova, jer priče igrane na daskama koje život znače uvijek iznova pronalaze put do svoje publike.

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IzvorFederalna.ba

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