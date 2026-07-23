U BNP Zenica sumiraju završenu sezonu: Razloga za zadovoljstvo ima, ali i planova za novu

Bosansko narodno pozorište Zenica uspješno je okončalo 76. umjetničku sezonu. Brojna gostovanja, reprizne izvedbe i festivalska učešća obilježili su godinu iza njih, dok su pripreme za novu sezonu već u toku, javlja Federalna TV.

Već 76 godina Bosansko narodno pozorište Zenica nije samo mjesto izvođenja predstava – već prostor u kojem se otvaraju pitanja o društvu, čovjeku i vremenu u kojem živimo. Kao jedina profesionalna pozorišna kuća u Zeničko-dobojskom i Srednjobosanskom kantonu, često je izazivalo različite reakcije, ali je ostajalo dosljedno ideji pozorišta kao mjesta slobode, umjetnosti i dijaloga.

Brojna gostovanja, desetine repriznih izvođenja i učešća na domaćim i međunarodnim festivalima, uz zapažene rezultate, obilježili su sezonu Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.

“Ova sezona je bogata što se tiče premijernih izvedbi jer smo ih imali ukupno 11, tri su bile u okviru festivala The Sexual Theatre, koji je održan na početku 76. sezone, ostvarili smo 10 festivalskih učešća, sa kojih smo dobili 4 nagrade”, pojasnila je Merima Handanović, glasnogovornica BNP Zenica.

Od bezvremenskih klasika do predstava inspirisanih savremenim društvenim temama, repertoar je publici ponudio različite poglede na svijet u kojem živimo.

“Mi imamo umjetnički savjet koji vijeća, čita tekstove, razmišlja o autorima i rediteljima koji bi bili zanimljivi da budu postavljeni na scenu BNP-a i na taj način većinom funkcioniše scena za odrasle”, dodaje Handanović.

Savremeni pristup marketingu i kontinuiran rad na odnosu sa publikom doprinijeli su tome da zeničko pozorište danas zauzima zavidnu poziciju na bh. teatarskoj sceni.

“I ove godine uvesti vjerovatno još jednu novinu, a to je mogućnost kupnje ulaznica, osim postojećih online i uživo i u samoj zgradi pozorišta, da će se moći ulaznice kupovati i plaćati kartično”, kazao je Elvir Škiljo, šef Marketing službe BNP Zenica.

Već četvrt stoljeća ova pozorišna kuća kroz Festival bosanskohercegovačke drame njeguje domaće dramsko stvaralaštvo i pruža prostor autorima da pišu i stvaraju na svom jeziku.

“Festival koji je pomjeren sa maja mjeseca na septembar će početi 14. septembra, mi ćemo u narednih 10-ak dana objaviti zvaničan program i raspored”, navodi Škiljo.

Dok se spušta zavjesa na još jednu uspješnu sezonu, u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica već je u pripremi nova, jer priče igrane na daskama koje život znače uvijek iznova pronalaze put do svoje publike.