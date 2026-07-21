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Večer Kur'ana u okviru manifestacije “Lastavica 2026.” zbog vremenskih prilika premještena u džamiju

Večer Kur'ana u okviru manifestacije “Lastavica 2026.” zbog vremenskih prilika premještena u džamiju

U okviru Vjersko-kulturne manifestacije „Lastavica 2026.“, u petak, 24. jula, nakon akšam-namaza bit će održana tradicionalna Večer Kur'ana.

Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih prilika, organizatori su donijeli odluku da se program, umjesto na Vrandučkoj tvrđavi, održi u džamiji u Varošištu.

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U programu će učestvovati hafizi i imami: Ahmed-ef. Alili, Ibrahim-ef. Bilčević, hafiz Hamza-ef. Lavić, hafiz Anes-ef. Mulić, Ammar-ef. Đikić, hafiz Hidajet-ef. Talić i hafiz Ahmed-ef. Hamidović.

Prisutnima će se besjedom obratiti muftija zenički hafiz prof. dr. Mevludin-ef. Dizdarević, dok će vazu-nasihat održati mr. Dževad-ef. Pleh, direktor Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu.

Organizatori pozivaju vjernike i sve zainteresovane građane da svojim prisustvom uveličaju ovu posebnu večer, koja predstavlja jedan od značajnih sadržaja manifestacije „Lastavica 2026.“.

U okviru Vjersko-kulturne manifestacije „Lastavica 2026.“, u petak, 24. jula, nakon akšam-namaza bit će održana tradicionalna Večer Kur'ana.

Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih prilika, organizatori su donijeli odluku da se program, umjesto na Vrandučkoj tvrđavi, održi u džamiji u Varošištu.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zenica 19.07.2026
IM Kiril Klukin pobjednik 2. međunarodnog brzopoteznog šahovskog turnira “Sjećanje na šahiste grada Zenica”
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Održana tribina u Islamskom centru Sultan Ahmed u Zenici o logoru Trnopolje

U programu će učestvovati hafizi i imami: Ahmed-ef. Alili, Ibrahim-ef. Bilčević, hafiz Hamza-ef. Lavić, hafiz Anes-ef. Mulić, Ammar-ef. Đikić, hafiz Hidajet-ef. Talić i hafiz Ahmed-ef. Hamidović.

Prisutnima će se besjedom obratiti muftija zenički hafiz prof. dr. Mevludin-ef. Dizdarević, dok će vazu-nasihat održati mr. Dževad-ef. Pleh, direktor Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu.

Organizatori pozivaju vjernike i sve zainteresovane građane da svojim prisustvom uveličaju ovu posebnu večer, koja predstavlja jedan od značajnih sadržaja manifestacije „Lastavica 2026.“.

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IzvorZenit.ba

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