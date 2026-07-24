Potvrđena odluka: Kantonalni sud odbio žalbe Vlade FBiH i Grada Zenice, nema vanredne uprave u Novoj Željezari

Kantonalni sud u Zenici potvrdio je odluku Općinskog suda u Zenici kojom je odbijen prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave nad privrednim društvom Nova Željezara Zenica d.o.o. Zenica.

Kako je saopćio Općinski sud u Zenici, Kantonalni sud je rješenjem broj 43 0 St 274553 26 Pž 2 od 22. jula 2026. godine odbio kao neosnovane žalbe Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Vlade FBiH, te Grada Zenice, čime je potvrđeno prvostepeno rješenje Općinskog suda u Zenici od 15. jula 2026. godine.

Saopćenje je objavljeno zbog, kako navode iz Suda, povećanog interesa javnosti za predmet koji se odnosi na prijedlog Vlade FBiH za otvaranje postupka vanredne uprave nad Novom Željezarom Zenica.

Ovom odlukom postalo je pravosnažno da se prijedlog za uvođenje vanredne uprave neće provesti, što predstavlja važan epilog višesedmičnog sudskog postupka pokrenutog nakon što je Vlada Federacije BiH pokušala aktivirati mehanizam predviđen Zakonom o postupku vanredne uprave u privrednim društvima od sistemskog značaja.

S obzirom na to da je pravosnažno potvrđeno rješenje Općinskog suda, otklonjena je i pravna prepreka koja je bila povezana s postupkom vanredne uprave, dok se dalji razvoj situacije oko Nove Željezare očekuje kroz stečajni postupak koji se vodi pred nadležnim sudom.

Općinski sud u Zenici saopćenje je objavio 24. jula, navodeći da javnost informiše zbog velikog interesa za ovaj predmet.